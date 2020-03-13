«Кислота в желудке сожжет патоген»: фейки про коронавирус

Фейковые рекомендации в связи с эпидемией коронавируса распространяются в Facebook и Twitter, а также посредством электронных писем, сообщает портал Mother Jones. Большому количеству репостов этого сообщения способствует тот факт, что оно подписано якобы специалистами Стэнфордского университета.

Как пояснили эксперты из сферы здравоохранения, все эти советы являются дезинформацией.

В Стэнфорде уже опровергли свою причастность к сообщению, которое успело стать вирусным в социальных сетях.

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В публикации предлагается пройти быстрый тест, чтобы определить, заражены ли вы коронавирусом. Для этого нужно задержать дыхание на 10 секунд.

«Если за это время человек не кашляет и не испытывает какой-либо дискомфорт в грудной клетке, это доказывает, что в легких нет фиброза, который, как правило, свидетельствует о наличии инфекции», — следует из поста.

Как сообщила Mother Jones врач скорой помощи Лорен Раух, имеющая специализацию в эпидемиологии, такой тест хорош при выявлении дыхательной недостаточности или панической атаки, но абсолютно бесполезен при диагностике коронавируса.

Следующая фейковая рекомендация включала в себя совет постоянно смачивать свое горло водой, выпивая жидкость каждые 15 минут.

«Если вирус попадет в ваш рот, питье воды смоет его в горло и далее в желудок. Оказавшись в желудке, вирус умрет от желудочной кислоты.

Если вы не будете регулярно пить воду, вирус может попасть в трахею, а оттуда в легкие. Это очень опасно», — говорится в сообщении.

По словам Раух, это ложь, не имеющая ничего общего с действительностью.

Кроме того, в публикации утверждается, что новый коронавирус не имеет устойчивости к теплой температуре и погибает при 26-27 градусах Цельсия, так как «он ненавидит солнце». Действительно, благодаря воздействию ультрафиолета происходит быстрая дезинфекция по такому же принципу, как работают УФ-лампы в больницах и поликлиниках. Тем не менее, нет никакой достоверной информации о том, что COVID-2019 не распространяется в жарких странах, поэтому теплая погода не может являться гарантом безопасности.

Известно, что ведущие социальные сети приняли ряд мер, направленных на выявление и удаление фейковых новостей о коронавирусе, подобных этой, но огромные массивы данных и миллиардная аудитория онлайн-платформ не дают возможности уследить за всем сразу.

В качестве профилактики распространения фейков эксперты рекомендуют воздерживаться от репостов информации о COVID-19, которая не исходит напрямую от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пересылка сообщений о коронавирусе, не подтвержденных ВОЗ официально, может привести к распространению недостоверных рекомендаций, некоторые из которых могут представлять опасность для людей. Так, например, в феврале в социальных сетях появилась реклама некого «чудодейственного минерального раствора», который помогает лечить широкий спектр заболеваний, включая коронавирус. Как оказалось впоследствии, раствором оказался обычный отбеливатель для белья, который при приеме внутрь вызывает серьезные ожоги внутренних органов.