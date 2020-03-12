Тяжелые сети: поможет ли российским телеканалам монополия на их контент в интернете

Что такое единая платформа для ТВ в интернете

В 2020 году Роскомнадзор должен выбрать единую платформу для легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. Как следует из законопроекта о единой системе онлайн-телевещания, эта мера должна решить проблему незаконной трансляции ТВ-контента в интернете и помочь борьбе с пиратством в интернете.

Реклама

Известно, что вышеуказанные каналы будут транслироваться в специальном плеере, который создаст уполномоченная Роскомнадзором организация. При этом другие платформы, которые захотят транслировать у себя этот контент, должны будут использовать такой же плеер у себя на сайтах. Кроме того, им запрещено вносить любые изменения в трансляции — контент будет унифицирован для всех.

По законопроекту единым оператором может стать компания, у которой есть договоры с большинством каналов из списка, а также максимальная доля зарубежного участия которой ограничена 20%.

По обозначенным условиям претендовать на статус единой платформы могут две организации. Это «Витрина ТВ», учрежденная «Первым каналом», ВГТРК, «Национальной Медиа Группой» и «СТС Медиа», и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» — государственная компания, являющаяся оператором эфирной теле- и радиопередающей сети страны.

В законопроекте подчеркивается, что сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. Этот пункт закономерно вызывает вопрос о дистрибуции телепрограмм первого и второго мультиплексов в интернете. Принятие закона может привести к тому, что в стране появится платформа-монополист, пользование которой для россиян, смотрящих федеральные каналы в интернете, станет обязательным.

Нельзя не отметить, что популярность телевидения среди россиян заметно снизилась.

Если верить опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), то в 2019 году лишь 64% граждан страны предпочитают узнавать информацию по телевизору. В 2010 году эта цифра достигала 87%.

При этом телеканалов с государственной поддержкой в России остается достаточно много, что в первую очередь сказывается на качестве контента. В идеале их количество должно быть сокращено, чтобы перераспределить средства на нужды лидеров, и простимулировать создание новых качественных программ или улучшение старых, чего в стране пока не наблюдается.

Заплатим за палку в колесе прогресса

Очевидно, что с распространением в России высокоскоростного интернета многие пользователи переводят часть своей повседневной деятельности в онлайн, что касается и просмотра ТВ-каналов. Однако схема потребления контента в сети отличается от классического телесмотрения.

По данным «Делойт», в 2019 году среди платформ для просмотра видеоконтента первое место по популярности занимает YouTube (86%). Также более половины респондентов смотрят видеоконтент на сайте ВКонтакте (59%) и через поисковую платформу Яндекса (52%).

Для просмотра платного видеоконтента россияне чаще всего выбирают онлайн‑кинотеатры, на которые приходится 86% этой аудитории. Кроме онлайн-кинотеатров, участники опроса пользуются интерактивным ТВ, предоставляемым операторами связи (16%), цифровыми магазинами, такими как iTunes и Google Play (13%). Платные сервисы телеканалов на данный момент уже занимают последнее место (9%).

Появление единой платформы, запрещающей распространять контент телеканалов без использования унифицированного плеера, а также добавлять в него любые изменения (например, делать нарезки), поставит российских пользователей в такую ситуацию, когда им придется пользоваться услугами монополиста, не имея другого выбора. При этом в законопроекте отдельным пунктом прописано, что на уполномоченную организацию не будут распространяться антимонопольные ограничения.

Против такого подхода выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, посчитав ее «крайне опасной». Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева подтвердила российским СМИ, что служба «концептуально не поддерживает законопроект».

Известно, что законопроект критикует и Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), а также Ассоциация региональных операторов связи «Ростелесеть». В последней заявили «Коммерсанту» о том, что законопроект «вставляет палки в колеса прогресса», а вещатели обязательных телеканалов попадут в зависимость от монополиста рынка, имеющего свои коммерческие интересы.

Операторы кабельных и интернет-сетей также не поддержали предложенную схему, так как использование софта от выбранной уполномоченной компании потребует замены или перепрошивки приставок, которые абоненты используют для подключения к платному телевидению и другим услугам операторов.

Таким образом, вместо наращивания зрительской базы ТВ произойдет ее сужение. При этом государство продолжает субсидировать федеральные телеканалы, предлагая им развивать свое присутствие в интернете, но выбранный законодателями формат в онлайне явно неэффективен.

Кроме того, запуск единой платформы потребует от телеканалов регулярных выплат в пользу этого сервиса. В письме РСПП, адресованном правительству, отмечается, что законопроект предлагает урегулировать все в пользу одного коммерческого игрока, услуги которого обязаны будут оплачивать участники рынка. Как сообщают «Ведомости», в своем письме глава союза Александр Шохин подчеркнул, что в законодательстве уже прописаны способы борьбы с распространением нелегального телеконтента, а собственное программное обеспечение видеосервисов достаточно совершенно, чтобы защитить их от пиратов.

Возникает вопрос справятся ли телеканалы с этим бременем самостоятельно или правительству снова придется субсидировать вялые попытки ТВ побороться за сетевую аудиторию?

До 2019 года государство предоставляло субсидии исключительно телеканалам первого мультиплекса, которые по закону считаются общедоступными. Однако при отказе от аналогового ТВ и переходе на цифровое телевидение расходы на распространение сигнала на всю страну для второго мультиплекса оказались слишком велики. Как сообщает РБК, если раньше десять каналов второго мультиплекса тратили на эти нужды не более 500 млн руб., то с приходом «цифры» эта сумма выросла до 13 млрд руб.

По данным Единого портала бюджетной системы РФ, в 2020 году семь телеканалов второго мультиплекса, а именно СТС, «Домашний», «Пятница», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звезда», получат на распространение своего сигнала от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) по 250 млн руб. Сообщается, что подобный договор с телеканалом ТНТ, который также входит во второй мультиплекс, будет заключен в ближайшее время.

На распространение сигнала каждого из каналов первого мультиплекса государство выделяет более миллиарда. «Первый канал» получает от государства 1,285 млрд руб., НТВ — 1,248 млрд руб., «Пятый канал» — 1,191 млрд руб, «Матч ТВ» — 1,160 млрд руб., «ТВ Центр» — 1,157 млрд руб., а «Карусель» — 1,116 млрд руб. Эти субсидии остались примерно на уровне прошлого года.

Самые впечатляющие цифры – это бюджетные траты на «производство и приобретение программного продукта», то есть на контент. Согласно закону о федеральном бюджете Первому каналу на эти цели выделено 6,5 млрд рублей, ВГТРК – примерно 24,2 млрд, «Звезде» – около 2,1 млрд, ОТР – без малого 3,1 млрд и, наконец, «Думе ТВ», рассказывающей о Госдуме, — 346 млн.

Минус 50% аудитории

Появление нового предложения на рынке неизбежно создаст проблемы для тех, кто уже оказывает подобные услуги, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, создание единой платформы для распространения телеконтента в интернете негативным образом скажется на конкуренции в этой сфере.

Он также выразил сомнение, что распространители видеоконтента в сети будут заинтересованы в платном предложении от монополиста, транслирующего каналы из мультиплексов: «Не стоит забывать, что многие телеканалы и так были доступны в онлайн-режиме бесплатно на разных ресурсах. Основная ценность предложения таких коммерческих организаций заключается в том, что они предлагают те каналы, которые не входят в первый и второй мультиплексы и доступны для просмотра только на платной основе в интернете».

Генеральный директор телекоммуникационного агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнул, что единая платформа для вещания подразумевает монополизацию рынка. По словам эксперта, нулевая конкуренция всегда означает некую стагнацию из-за отсутствия необходимости соревноваться с кем-либо.

Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, рассчитывать на то, что единая онлайн-платформа заработает уже в марте, не приходится. По словам Бырдина, Роскомнадзор не сможет назначить уполномоченную организацию к сроку, указанному в законопроекте, по нескольким причинам. Прежде всего, с момента внесения документа стало понятно, что подавляющее большинство участников рынка выступают с резкой критикой этой инициативы, предлагая альтернативные варианты. Перед вторым чтением законопроекта будут рассмотрены поправки, предложенные индустрией, на что потребуется некоторое время.

Кроме того, у вероятных кандидатов на роль единой платформы пока не готова большая часть разработок, в частности, программное обеспечение для мобильных устройств и смарт-ТВ.

«Если предположить, что все сойдут с ума, полностью проигнорируют отраслевые поправки и каким-то образом продавят этот закон, и он вступит в силу, то тогда все люди, которые смотрят каналы первого и второго мультиплекса на своих телефонах или смарт-ТВ, останутся без сигнала», — заявил гендиректор ассоциации «Интернет-видео».

Бырдин отметил, что принятие законопроекта в том виде, в котором он существует сейчас, грозит телеканалам потерей аудитории, так как популярные платформы, которые на данный момент осуществляют вещание прямого эфира каналов первого и второго мультиплексов, ввиду технической сложности или экономической целесообразности не будут использовать чужой плеер.

«Мы даже делали примерную оценку, что при наихудшем исходе сокращение аудитории могло достичь 50%, чего, конечно, не хотели бы сами вещатели», — заявил эксперт.

По его словам, индустрия уже предложила законодателям альтернативный вариант реализации этой инициативы, которая учтет все технические и экономические вопросы. Ожидается, что поправки будут рассмотрены в течение ближайшей недели.

«Газета.Ru» попыталась связаться с «Витриной ТВ» и РТРС, чтобы выяснить, как будет осуществляться трансляция телеканалов на других интернет-платформах, но в обеих организациях от комментариев отказались.