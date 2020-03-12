В очереди за Cyberpunk 2077: когда выйдет «Ведьмак 4»

Следующим крупным проектом польской студии CD Projekt RED станет новая часть «Ведьмака», сообщает портал Gamesradar со ссылкой на президента компании Адама Кичински.

Кичински сообщил журналистам, что у студии уже есть «относительно ясный концепт» для следующей игры во вселенной ведьмака, но ее разработка начнется не раньше релиза грядущей Cyberpunk 2077.

Реклама

Изначально выход новой RPG был запланирован на апрель, но в итоге был перенесен на сентябрь текущего года. Авторы объяснили задержку стремлением «сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения», для чего им потребуется еще немного времени.

Известно, что новый «Ведьмак» не будет прямым продолжением «The Witcher 3: Wild Hunt», вышедшей в 2015 году. Кроме того, игра вряд ли выйдет под названием Witcher 4.

Кичински отметил, что все проекты, которые CD Projekt RED планирует делать в будущем, будут относиться либо к вселенной «Ведьмака», либо к вселенной Cyberpunk. Сообщается, что новая игра о Геральте из Ривии или другом персонаже серии будет синглплеером. Ей займется небольшое подразделение внутри студии, так как основные силы будут брошены на доработку Cyberpunk 2077, а также ее DLC. По оценкам Кичински, разработка нового «Ведьмака» займет около четырех лет.

Ранее президент CD Projekt RED подчеркнул, что студии удалось наладить отношения с Анджеем Сапковским, являющимся автором книг о «Ведьмаке», на базе которых была создана одноименная игра. По словам Кичински, их сотрудничество не только «закреплено на бумаге» — студия буквально работает вместе с Сапковским.

В 2019 году по мотивам «Ведьмака» вышел мини-сериал от Netflix. Роль Геральта из Ривии исполнил актер Генри Кавилл.

Сообщается, что после премьеры ТВ-шоу продажи книг о «Ведьмаке», а также игр The Witcher 3: Wild Hunt резко возросли на 562% и 554% соответственно.

На этой неделе стало известно, что выставка индустрии компьютерных игр E3, которая должна была состояться в июне 2020 года в Лос-Анджелесе, была отменена из-за коронавируса. E3 является крупнейшей выставкой игровой индустрии, в рамках на которой проходят как анонсы игр, так и презентации аппаратного обеспечения.

В этом году мероприятие должны были посетить такие компании, как Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Capcom, Hori, Microsoft, NDreams, Nintendo, Nvidia, Oculus, Sega, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive и другие.

Так как Sony еще в январе отказалась от участия в E3, одним из самых ожидаемых мероприятий выставки должна была стать презентация Microsoft, посвященная консоли нового поколения Xbox Series X. Не исключено, что в ближайшее время приставке будет посвящено отдельное мероприятие, которое, по слухам, может пройти в онлайн-режиме.