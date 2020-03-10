Никакой домашки: школьники из Уханя «сломали» приложение для учебы

Вспышка коронавируса COVID-19 кардинально изменила жизнь граждан КНР. Особенно пострадали жители города Ухань в провинции Хубэй, откуда началось заражение. Школы и другие учебные заведения оказались закрыты и не возобновили работу даже после Китайского лунного года. В результате около 200 млн учеников перешли на дистанционное обучение из дома.

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Уроки для школьников проводились в приложении DingTalk, в котором изначально было зарегистрировано свыше 50 млн детей и подростков, а также 600 тыс. учителей.

В какой-то момент китайские ученики осознали, что им удастся избежать ежедневных домашних заданий, если DingTalk исчезнет из App Store из-за низкого рейтинга, и начали массово выставлять сервису минимальные оценки в виде одной звезды из пяти возможных.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на аналитиков из App Annie, 11 февраля DingTalk получил свыше 15 тыс. «однозвездочных» отзывов. Несколько дней спустя приложение было завалено положительными отзывами от тех пользователей, кто остался недоволен атакой китайских школьников.

Всего за одну ночь ученикам из КНР удалось обрушить средний рейтинг DingTalk, снизив его с 4,9 баллов до 1,4. Администрации приложения пришлось умолять школьников остановиться, обратившись к ним через социальные сети: «Пожалуйста, не убивайте меня [сервис], мне всего пять лет».

Кроме того, на одном из местных стриминговых сайтов было размещено видео с мемами и забавными картинками, где Dingtalk просит не ставить ему по одной звезде: «Меня выбрали для этой работы, и я не могу ничего с этим поделать». Этот ролик посмотрели почти 17 млн раз, но на рейтинге приложения в App Store это несильно отразилось.

Глава DingTalk воспринимает все происходящее с его сервисом как шутку и прощает школьников.

«Дети по своей природе любят игры. Будь я на их месте вынужден учиться онлайн каждый день, я бы тоже оставил отзыв с одной звездой», — заявил генеральный директор сервиса Чен Хан.

Владельцем DingTalk является китайский IT-гигант Alibaba.

Ранее стало известно, что правительство КНР совместно с государственной газетой «Жэньминь жибао» и компанией ByteDance запустили образовательную мобильную игру про коронавирус, чье название переводится с китайского как «Битва патогенов». Ее целью является просвещение граждан о профилактике и способах защиты от вирусов.

В этой игре пользователю предлагается бороться с разными вирусами, включая и коронавирус, разрезая их пополам. Как и в реальной жизни, вирусы в «Битве патогенов» могут мутировать и реплицироваться, из-за чего становится сложнее их уничтожить. В конце каждого раунда на экране появляются советы по защите собственного здоровья.

«Инновации в играх имеют решающее значение для развития отечественной игровой индустрии. В то же время важно настаивать на хорошей морали и социальной ответственности, чтобы отрасль сохраняла позитив», — так прокомментировала «Жэньминь жибао» выпуск новой игры о вирусах.

Газета также подчеркнула, что «Битва патогенов» должна помочь игрокам «снизить уровень стресса из-за долгосрочного карантина», а также повысить уровень информированности населения о мерах предотвращения эпидемий.