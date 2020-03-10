Отчаянные меры: Apple разрешила протирать iPhone спиртом

Apple выпустила обновление для правил пользования iPhone, которые размещены на сайте компании. Если ранее бренд не рекомендовал использование спиртовых средств для протирки гаджета, то теперь дезинфицирующие гели и специальные салфетки официально разрешены «яблоком».

Как следует из информации на сайте Apple, пользователь может использовать салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом на «твердых, непористых» поверхностях продуктов компании, например, на экране, клавиатуре или внешних поверхностях.

При этом необходимо следить за тем, чтобы влага не попадала в любые отверстия на гаджете. Также запрещается погружать устройство Apple в чистящие средства или использовать отбеливатель.

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На сайте компании также можно увидеть рекомендации общего характера, касающиеся использования мягкой ткани для протирки, отключения устройства от сети перед чисткой и запрета на прямое распыление чистящих спреев в направлении гаджета.

При этом Apple не упоминает эпидемию коронавируса как причину, побудившую компанию изменить правила использования своих устройств.

Ранее эксперты по всему миру указали на важность санитарной обработки смартфона таким же образом, как пользователи обрабатывают собственные руки — дело в том, что на поверхности гаджетов скапливается большое количество бактерий, часть из которых может являться болезнетворными.

«Мы называем смартфоны третьей рукой, которую никогда не моют. Если вы не относитесь к телефону так же, как к собственным ладоням, то держать все три в частоте становится затруднительным», — заявил сооснователь компании PhoneSoap Дэн Барнс.

Однако дезинфекцию смартфона необходимо проводить по определенным стандартам. Как оказалось, на дисплеях современных телефонов есть покрытие, защищающее их от грязи или жира от рук владельца, поэтому использование спиртосодержащих средств для очистки может его повредить.

На прошлой неделе таких же стандартов придерживалась и Apple, пока не решила все-таки разрешить своим клиентам использовать спирт для дезинфекции iPhone. Вероятно, защитный слой продуктов компании более подготовлен к ежедневным протиркам гелями, чем большинство других устройств. Также не исключено, что бренд рассчитывает на скорое повреждение экранов миллионов пользователей, вынудив их купить себе новый iPhone, что положительным образом скажется на доходах компании.

Ранее стало известно, что генеральный директор Apple Тим Кук разрешил сотрудникам компании поработать из дома, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Кук в своем заявлении назвал вспышку коронавируса «беспрецедентным событием» и «сложным моментом». В связи с этим он разрешил работникам Apple временно поработать из дома.

«Не стесняйтесь и работайте удаленно, если ваша работа позволяет это сделать»,— написал Кук в заявлении.

Удаленно работать смогут филиалы корпорации, где есть существенный риск заражения вирусом — это регионы США, Британия, Франция, Италия, Япония и Южная Корея. В записке говорится, что это разрешение официально действует с 9 по 13 марта.

На сегодняшний день зафиксировано свыше 114 тыс. заразившихся новым коронавирусом COVID-2019. При этом жертвами заболевания стали более 4 тыс. пациентов. Вылечились более 64 тыс. человек.