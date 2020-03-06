«Деликатная тема»: YouTube уже не платит за ролики о коронавирусе

YouTube принял решение лишить монетизации те видео, в которых так или иначе упоминается коронавирус, сообщает The Verge. Отныне эта тема в видеохостинге признана «деликатной» на неопределенный срок, а авторы роликов, посвященных COVID-2019, потеряют возможность вставлять рекламу и зарабатывать на ней деньги, заявил продакт-менеджер компании Том Люнг.

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Известно, что это не первый раз, когда YouTube отключает монетизацию для роликов на «деликатные» темы. Согласно правилам видеохостинга, это касается «недавних событий, связанных со смертью, обычно вызванной запланированной атакой». Несложно заметить, что под эту формулировку подходят террористические акты и массовые расстрелы. Теперь же список запретных тем пополнился эпидемией коронавируса.

Некоторые владельцы YouTube-каналов остались недовольны такими мерами со стороны компании, так как видеохостинг отключает монетизацию по неоднозначным критериям — как за ролик, полностью посвященный COVID-2019, так и за видео, где коронавирус упоминается вскользь или даже иносказательно.

«В сегодняшнем видео я не буду комментировать последние новости, связанные со здоровьем, потому что, во-первых, я не врач, а во-вторых, не хочу, чтобы мне отключили монетизацию», — заявил автор канала Linus Tech Tips Лайнус Себастьян.

Джонатан Дауни, который ведет популярный канал об играх Spawn Wave, недавно опубликовал видео, в котором рассказал об отмене выставки Game Developers Conference (GDC). Он пытался избегать слова «коронавирус», чтобы сохранить монетизацию, но это не помогло. Другой автор YouTube с канала Nintendo Prime сообщил о том, что два-три его ролика были лишены возможности прокручивать рекламу. В одном из них пользователь просто сказал, что «коронавирус зародился в Китае», и этого было достаточно, чтобы отключить ему монетизацию.

«Я даже придумал аббревиатуры, типа CV [от англ. coronavirus], но все равно получил метку «недопустимого» контента. Речь идет о видео об отмене GDC, поэтому ролики о мероприятиях, которые были отменены из-за коронавируса, тоже фиксируются их ботом», — написал Дауни в своем Twitter.

При этом известно, что не все ролики лишаются рекламы — например, новостные каналы или ток-шоу могут публиковать видео на деликатные темы без проблем. В 2017 году стало известно, что видеоблогеры Кейси Нейстат и Филип де Франко записали ролик о массовой стрельбе в Лас-Вегасе, в результате которой погибло свыше 50 человек, включив монетизацию в целях перечислить собранные средства на благотворительность. YouTube отключил возможность собирать деньги, но при этом разрешил рекламу на других роликах, например, для шоу телеведущего Джимми Киммела.

В пресс-службе YouTube сообщили The Verge, что у компании есть строгая политика касательно роликов на деликатные темы, и меры применяются ко всем одинаково непредвзято. Представитель видеохостинга также отметил, что если автор хочет получать деньги за подобный контент, он должен уметь зарабатывать не только на коронавирусе.