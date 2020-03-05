Обманула клиентов: киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку из Бразилии Шайен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам лишениям свободы, сообщает Business Insider. Викторио, которая на протяжении десяти лет профессионально выступала в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 1.6, в том числе за команду Keyd Stars Female, предъявили обвинения в мошенничестве.

Бразильские правоохранительные органы установили, что девушка выступала совладельцем и координатором онлайн-магазина, который в период с 2013 по 2017 год брал деньги за товары, но не доставлял их.

Пострадавшими по этому делу выступили 116 клиентов, которые пожаловались, что так и не получили ни свои заказы, ни возврат денежных средств.

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Известно, что один из обманутых клиентов позвонил по номеру телефона магазина, чтобы узнать, когда он получит свою покупку, на что Шайен Викторио заявила, что грузовик с заказами попал в аварию, поэтому магазину понадобится больше времени на доставку. По истечении обозначенного ею срока в два месяца товар покупателю так и не поступил.

Суд заявил, что Викторио была в курсе мошеннической схемы, так как к делу было приобщено ее письмо некоему юристу, в котором она выражала обеспокоенность отсутствием на складе товаров, предназначенных для отправки покупателям. Известно, что обвинения также были предъявлены ее отцу и бывшему мужу.

Шайен Викторио заявила о том, что планирует подать апелляцию на решение суда касательно ее приговора.

Однако, даже если судья не встанет на ее сторону, по бразильским законам гражданин не может провести в тюрьме более 30 лет за одно преступление, так что девушка в любом случае выйдет на свободу не позднее 2050 года.

После окончания своей киберспортивной карьеры Викторио стала блогером, а также продолжила вести стримы на платформе Twitch. В своем Instagram-аккаунте инфлюэнсер обвинила во всем экс-супруга, а также заявила, что в тюрьму не собирается.

«Меня не арестовали и вряд ли арестуют», — написала девушка, чтобы пресечь слухи о том, что она находится в бегах.

Чуть позднее в Twitter появился ее пост, возвещающий о том, что она временно уходит из социальных сетей:

«Я решила удалить все приложения, чтобы сохранить свое психическое здоровье. Люди понятия не имеют, как сказанные ими слова делают больно, и не имеют понятия о том, какая борьба идет внутри нас».

Викторио добавила, что ее делом уже занимаются «компетентные люди», а она сама верит в «справедливость Бога», поэтому в скором времени все должно наладиться.

Известно, что на текущий момент Шайен Викторио встречается с бразильским футболистом Жаном Пауло Фернандешем Фильо, у которого ранее также были проблемы с законом — его обвинили в избиении бывшей жены.