От твитов к флитам: Twitter запускает исчезающие сообщения

Twitter начал внедрять формат «историй» на свою платформу, сообщает The Verge. Компания заявила о том, что проведет тестирование исчезающих спустя 24 часа сообщений среди пользователей из Бразилии.

Известно, что эти публикации, в отличие от твитов, будут называться «флиты».

Известно, что флиты нельзя лайкать и репостить, а также комментировать. Они будут появляться над основным таймлайном аккаунта, то есть перед всеми твитами, и исчезать через сутки после публикации.

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«Twitter предназначен для обсуждений того, что вас волнует. Но некоторые из вас жалуются на то, что им неудобно писать твиты, потому что эти сообщения видны всем пользователям, остаются навсегда и имеют счетчики (количество ретвитов и лайков). Мы хотим, чтобы вы имели возможность вести беседы по-новому, чувствуя меньше давления и больше контроля, не используя твиты и личные сообщения. Вот почему, начиная с сегодняшнего дня, мы протестируем в Бразилии флиты — новый способ начать обсуждение из ваших мимолетных мыслей», — пишет продакт-менеджер Twitter Мо Аладам.

Флиты не будут появляться в лентах новостей, а также в поиске Twitter. Кроме того, их код нельзя будет вставить на стороннем сайте.

Сообщается, что реализация формата флитов практически идентична «сторис» из Instagram — уже сейчас пользователи из Бразилии могут увидеть круглые аватары своих друзей над лентой с твитами, которые означают, что у этих пользователей есть флиты, которые можно просмотреть. Первый аватар соответствует владельцу профиля и имеет маленький плюсик рядом с фото. Щелкнув по нему, юзер попадает на другой экран, предлагающий ему поделиться собственными мыслями.

В отличие от Instagram, этот экран выглядит достаточно скромно, но в компании утверждают, что такова изначальная задумка — Twitter подчеркивает, что в основе работы социальной сети лежит текст. Впрочем, пользователю разрешают добавить фотографии, GIF-анимацию и даже видео, несмотря на отсутствие продвинутого редактора с фильтрами и масками.

По данным The Verge, компания разрабатывала концепт исчезающих твитов на протяжении года.

В октябре 2019 года топ-менеджер про продукту компании Кайвон Бейкпур заявил о том, что формат «историй» является очень притягательным для пользователей.

«Я рассматриваю это как еще одно измерение, которое имеет важность для некоторых пользователей: при некоторых обстоятельствах вы хотите обсудить что-то с людьми, но не уверены, что хотите, чтобы переписка сохранилась навсегда. Я думаю, что над этим новым измерением как конкретной пользовательской проблемой стоит поработать. Я заинтересован в предоставлении пользователям больше контроля [над своими публикациями]», — заявил Бейкпур осенью прошлого года.

Twitter является одной из последних крупных социальных сетей, которая ввела подобный формат. Изначально «истории» были популяризированы в Snapchat, а затем появились в том или ином виде в Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте» и других сервисах по всему миру.