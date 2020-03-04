Эпидемия отказов: Google отменила презентацию Android 11

«Ввиду опасений из-за коронавируса (COVID-2019) и в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Всемирной организации здравоохранения и других организаций мы решили отменить конференцию Google I/O в «Шорлайн Амфитеатр»», — говорится в официальном заявлении компании, направленном The Verge.

В официальном аккаунте разработчиков Google в Twitter тоже сообщается об отмене крупнейшего мероприятия корпорации.

A #GoogleIO update.



Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2) — Google Developers (@googledevs) March 3, 2020

«Мы сожалеем, что не сможем собрать вместе все сообщество разработчиков, но ваши здоровье и безопасность являются нашими приоритетами», — следует из публикации Google, пообещавшей найти другие способы провести мероприятия для гостей без их физического присутствия. Это может означать, что конференция, вероятно, пройдет в формате видеотрансляции.

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Компания пообещала возместить все расходы участникам конференции до середины текущего месяца, а тем, кто уже купил билеты, автоматически «перепишет» их на следующий год.

По традиции в рамках I/O Google представляет обновления своих сервисов и смартфоны. В этом году одним из главных анонсов конференции должна была стать презентация операционной системы Android 11. Несмотря на наличие предварительной сборки «одиннадцатки», предназначенной для разработчиков, главные функции новой версии получится узнать только после I/O, если она все же состоится в виде трансляции. По данным портала Tech Radar, релиз Android 11 на смартфонах стоит ожидать к сентябрю-октябрю 2020 года.

Кроме того, аналитики предсказывают, что на I/O должны были быть представлены новые смартфоны из линейки Google Pixel 4, а именно Google Pixel 4a и Google Pixel 4a XL, которые станут бюджетными вариантами флагмана компании. Не исключено, что Google также планирует обновить голосовой помощник Assistant, работа над которым ведется непрерывно, а также поисковую систему. Вероятно, будут также представлены некоторые приложения и сервисы, в основе работы которых лежит технология 5G, которая, по прогнозам, получит широкое распространение именно в 2020 году.

Эпидемия коронавируса стала причиной отмены нескольких крупных мероприятий технологических компаний.

В конце прошлой недели стало известно, что Facebook приняла решение отказаться от проведения ежегодной конференции для разработчиков F8.

«В свете опасений из-за коронавируса COVID-19 мы приняли тяжелое решение отменить F8, потому что нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших партнеров, сотрудников и всех участников мероприятия», — говорится в официальном заявлении компании.

Ранее из-за болезни, вызванной новым коронавирусом, от которой во всем мире погибли свыше 2,8 тыс. человек, была отменена крупнейшая выставка мобильной техники Mobile World Congress (MWC). Она должна была пройти 23-27 февраля в Барселоне. Также была отменена выставка игровых разработчиков Game Developers Conference (GDC), запланированная на 16-20 марта.