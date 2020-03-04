Коронавирус в кармане: как очистить смартфон

Лучшей профилактикой от коронавируса остается регулярное мытье рук, но оно может оказаться бесполезным, если при этом не дезинфицировать собственный смартфон, сообщает портал Mashable со ссылкой на профессора эпидемиологии Школы общественного здравоохранения в Калифорнийском университете Джеффри Клауснера.

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«Точно так же, как и ваши руки, ваш телефон тоже может быть заражен», — предупреждает Клауснер.

Микробы на руках человека представляют угрозу здоровью, так как люди регулярно прикасаются к собственному лицу, например, рту, носу или глазам, из-за чего возбудитель может попасть в организм. При этом, если верить исследованиям, современный пользователь берет в руки свой смартфон несколько сотен раз на дню и, если не предпринять меры предосторожности, мытье рук от заражения не спасет — ведь на поверхности электронного устройства тоже могут жить болезнетворные микроорганизмы.

«Мы называем смартфоны третьей рукой, которую никогда не моют. Если вы не относитесь к телефону так же, как к собственным ладоням, то держать все три в частоте становится затруднительным», — заявил сооснователь компании PhoneSoap Дэн Барнс.

В исследовании университета Аризоны говорится, что на поверхности смартфона живет в десять раз больше бактерий, чем на сидении унитаза, так как последний регулярно моют, а гигиеной первого часто пренебрегают.

Однако дезинфекцию смартфона нужно проводить по определенным стандартам, так как обычные средства могут навредить устройству. У многих пользователей возникает соблазн протереть гаджет гелем с содержанием алкоголя или антибактериальными влажными салфетками, которые часто используются для очистки рук. Такие меры грозят испортить экран смартфона.

«На дисплеях современных телефонов есть покрытие, защищающее их от грязи или жира от рук владельца. Использование спиртосодержащих средств для очистки смартфона может ему навредить», — пояснил Business Insider вице-президент и креативный директор компании SquareTrade, специализирующейся на защите гаджетов, Джейсон Сицилиано.

Известно, что это покрытие со временем изнашивается самостоятельно, но использование химических средств заметно ускоряет этот процесс.

Вместо этого производители смартфонов рекомендуют протирать гаджеты лоскутом ткани, смоченным в теплой воде с мылом. Стоит отметить, что не все гаджеты защищены от жидкостей, поэтому необходимо следить, чтобы вода не попадала в открытые отверстия. Кроме того, перед очисткой смартфона следует отключить его от сети.

Существуют и альтернативные способы дезинфекции смартфонов, например, использование специальных устройств, представляющих собой небольшую коробочку с бактерицидной лампой внутри. Это средство является достаточно дорогим (около $80) относительно тряпки, смоченной в мыльной воде. Кроме того, собеседники Mashable и Business Insider не смогли подтвердить эффективность этого способа.

Как пояснила «Газете.Ru» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, важно понимать, что вирус, распространяемый больным человеком, оседает на разных поверхностях,

особенную опасность представляют дверные ручки, дисплеи мобильных устройств и клавиатуры компьютеров.

Анализ 22 исследований, проведенных немецкими ученными, показал, что коронавирус человека может жить на поверхностях из металла, стекла или пластика до 9 дней. Что касается нового коронавируса (COVID-19), точных данных о длительности его жизни на поверхностях из стекла и пластика пока нет, но ученые предполагают, что он будет вести себя аналогично другим коронавирусам.

«Поэтому важно обрабатывать поверхности, которых вы часто касаетесь, дезинфицирующими растворами», — обратила внимание Ткаченко.

Главное требование к дезинфицирующим средствам — это эффективность против вирусов с оболочкой, в первую очередь, это спиртовые дезинфицирующие средства. Следует учитывать, что не всякий раствор спирта обладает достаточным антисептическим эффектом.

«Эффективная концентрация в спиртосодержащем препарате должна колебаться от 60 до 95%. К примеру, идеальным антисептиком является 75% и более раствор этилового спирта. Препараты, содержащие меньшие концентрации этанола (например, спиртосодержащие гели), не обладают выраженным антисептическим эффектом. В то же время чистый (неразбавленный) этанол не является сильным антисептиком», — резюмировала собеседница «Газеты.Ru».