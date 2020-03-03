Двусмысленный мессенджер

Казалось бы, где Эмираты и где Россия, почему это должно быть интересно?

Еще в августе прошлого года вокруг YzerChat, почти сразу после его запуска, в судах развернулась судебная баталия с участием выходца из России за право интеллектуальной собственности, которой как раз и является этот мессенджер. Компания «Адвентор Менеджмент ЛТД» обвиняла своего бывшего партнера Алибека Исаева чуть ли не в копировании сервиса. И если взглянуть на всю не очень долгую историю YzerChat с самого начала, подобный финал был, как полагают истцы, практически неизбежен.

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Так, Исаев долгое время был участником совместного проекта с «Адвентор Менджмент ЛТД», суть которого заключалась в выводе на рынок Эмиратов оператора наружной рекламы, системы компьютерного перевода и мессенджера YzerChat. YzerChat среди прочих отличался еще и тем, что должен был стать первым локальным мессенджером для жителей Эмиратов и посещающих страну туристов.

Ключевой фишкой продукта должна была стать возможность свободно общаться на 16 разных языках: приложение должно было обеспечивать автоматический перевод.

По оценкам сайта «Лента.ру», с 2014 года в проект было вложено больше 60 миллионов долларов. Алибек Исаев занимался реализацией проектов на рынке телекоммуникаций ОАЭ — правда, как отмечают СМИ, это было не то чтобы очень удачно: в 2016 году запущенная им в Дубае социальная сеть dudu.com была заблокирована по требованию властей из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность.

YzerChat должен был стать прорывным проектом: говорили, что его поддержала королевская семья, а разработанный международной командой мессенджер прошел все проверки от силовых структур Дубая.

Но в 2018-м году стал разгораться конфликт.

Как утверждает истец, сначала на общих серверах компании были обнаружены документы о создании компании-клона Yzer Chat FZ-LLC, а Исаев в ответ на предъявленные документы сказал, что речь идет о «техническом недоразумении», не впрочем отдал свои доли в компаниях «Адвентор» и «Мультиллект».

Именно этим двум компаниям принадлежат все права на интеллектуальную собственность проекта, но Исаев при этом продолжил заниматься разработкой YzerChat на базе новой созданной компании. «Адвентор» дал на это согласие при условии, что войдет акционером в Yzer Chat FZ-LLC в тот момент, когда мессенджер будет интегрирован в инфраструктуру местного оператора связи Emirates Integrated Telecommunications Company (с ним в тот момент шли переговоры).

Подобная схема была придумана как раз для того, чтобы не отпугнуть от проекта Emirates Integrated Telecommunications Company, работающую под торговой маркой DU.

Но вскоре стало понятно, что конфликт переходит в более острую фазу. Вхождение «Адвентора» в качестве акционера новой компании никак не было оформлено, а право интеллектуальной собственности на мессенджер попытались записать на Yzer Chat FZ-LLC. Когда из этого ничего не получилось, то по утверждению «Адвентора», группа Алибека Исаева и руководителя команды разработчиков Константина Андрюнина обеспечила копирование и перенос принадлежащего именно «Адвентору» софта на компанию Исаева, а впоследствии неоднократно продала его и доли в компаниях, которым он якобы принадлежит, ряду инвесторов.

После этого «Адвентор», разумеется, подал в суд, оценив свои убытки примерно в 200 миллионов евро. Более того, со временем он потребовал и уголовной ответственности для Исаева и его команды.

Ответчики с этим не согласны.

Но, несмотря на их доводы в августе прошлого года «Адвентору» почти сразу удалось одержать первую победу в судах: Кронштадтский районный суд Петербурга в качестве обеспечительной меры постановил запретить Google и Apple распространение мессенджера YzerChat, что они почти сразу и выполнили. Инвесторы с Ближнего Востока были уведомлены «Адвентором» о ситуации.

Сама же компания «Адвентор», выступающая в роли истца, приготовилась к судебным тяжбам сразу в нескольких странах, на территории которых так или иначе велась разработка программных продуктов.

Исаев и Андрюнин тем временем открыли еще одну фирму — на этот раз в США — и вновь попытались продавать мессенджер, только уже под слегка другим названием. «Адвентор» вновь пошел в судебную атаку и в январе 2020 года, как сообщила «Независимая газета», добился повторной блокировки мессенджера в магазинах Apple и Google. Однако, по мнению истцов, Исаев и Андрюнин еще больше усложняют ситуацию, судорожно пытаясь выйти в другие регионы и «впарить» мессенджер хоть каким-нибудь инвесторам. Поскольку объем действий по нарушению прав инвесторов только увеличивается, шансы на мирное урегулирование конфликта тают с каждым следующим шагом.

Собственно, известие о том, что мессенджер YzerChat был заблокирован в ОАЭ с 29 февраля, говорит о том, что восточные инвесторы и — что гораздо важнее — власти Эмиратов окончательно охладели к бизнес-проектам Исаева и его единомышленников. Вкладывающие собственные средства бизнесмены с Ближнего Востока с самого начала, когда стало известно о конфликте, были явно не в восторге от стратегии Исаева. А теперь, когда мессенджер, по сути, прекращает свое существование на рынке, для которого он и был изначально создан, скорее всего, и вообще не захотят иметь с ним дела.

Однако, Исаев рассчитывает, что можно спасти ситуацию, снова создав то что в «Адвенторе» считают проектом-клоном. Называется он Voico.

Все технологии, настаивают в «Адвенторе», «заимствованы» из предыдущего проекта, что, безусловно, должно насторожить потенциальных инвесторов, партнеров и пользователей. Тем более, что жертвами могут стать те же компании «Ду» и «Этисалат», которым предлагается мессенджер с тем же функционалом, но с платным сервисом от установленного бесплатного переводчика. Есть еще одно новшество — функцию оплаты, как показалось первым клиентам, очень сложно отменить, потенциальным пользователям лучше узнать об этом до подключения.

Технологии, как это оценивают в «Адвенторе», «заимствованы» из предыдущего проекта, что в связи с названными судебными разбирательствами должно насторожить потенциальных инвесторов, и партнеров.