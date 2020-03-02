«Развал отрасли»: российские IT-компании выступили против ФАС

Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи. Речь идет о так называемом иммунитете на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, отраженном в федеральном законе «О защите конкуренции».

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На текущий момент в этом законе прописано, что результаты интеллектуальной деятельности не регулируются антимонопольным законодательством. Это значит, что, например, разработчик программного обеспечения может самостоятельно устанавливать цену на свой софт, которая может варьироваться от региона к региону.

В ФАС посчитали, что такой иммунитет «необоснован».

«[Наличие иммунитета] создает необоснованные преимущества правообладателям, злоупотребляющим своими правами, в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках России, не позволяет применять механизмы антимонопольного реагирования в тех случаях, когда в зарубежных странах именно они являются эффективными инструментами обеспечения баланса охраняемых ценностей конкуренции и интеллектуальной собственности», — говорится в материалах антимонопольной службы, предлагающей лишить особых привилегий разработчиков компьютерных программ.

По словам начальника правового управления ФАС Артема Молчанова, исключение применения антимонопольной законодательства к результатам интеллектуальной собственности создает «риски монополизации рынков, преимущества иностранным правообладателям и дискриминирует российских правообладателей».

Обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева было подписано Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциацией разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческим партнерством «Руссофт», которые совокупно объединяют свыше 300 российских технологических компаний.

Они назвали инициативу ФАС «ударом по отечественным разработчикам».

Как пояснил глава АПКИТ Николай Комлев, вмешательство антимонопольной службы может нарушить цепочку между разработчиками софта и заказчиками. Комлев допустил, что если интеллектуальная собственность подпадет под регулирование ФАС, то ее стоимость для конечного потребителя может немного снизиться, но такое снижение «будет кратковременным и сменится ростом, либо продукт просто уйдет с рынка». При этом для разработчиков это будет означать сокращение доходов, а также возможностей для инвестиции в разработку нового программного обеспечения.

Помимо прочего, разработчиков ПО возмутил тот факт, что к ним будут применяться отдельные антимонопольные меры, выделяющие их из общего бизнеса.

«Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком», — заявил генеральный директор компании «Новые Облачные Технологии» Дмитрий Комиссаров.