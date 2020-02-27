Пираты в офсайде? Новый скандал с «Картина.ТВ»

С содержанием эфира все давно ясно, но есть ведь еще контроль через трансляцию сигнала. Один из наиболее популярных форматов в Европе и США сейчас – приставки, которые позволяют получать картинку через интернет. Это дешевле и удобнее, чем спутник. Поэтому в мире порядка миллиона подобных точек подключения к российскому ТВ.

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И 40% из них контролируется «Картиной ТВ» - сервисом, принадлежащим приднестровским бизнесменам, осевшим в Европе.

Долгое время «Картина» фактически пользовалась безнаказанностью, не имея договоров с официальными вещателями.

Так, соглашение с Первым каналом было заключено только в 2015 году, но в 2018 году «Картина.тв» перестала платить, требуя снизить стоимость в три раза. Разумеется, контракт был расторгнут, а Первый канал обратился в суд.

И в июле прошлого года Мосгорсуд вынес обеспечительные меры по иску, которые запрещали трансляцию его контента в сервисах «Картины.тв», напоминает «Новая газета».

А 17 февраля Мосгорсуд вынес аналогичное решение уже по иску ООО «Национальный спортивный канал».

Таким образом, абоненты «Картины» остались без «Матч ТВ», как раз накануне возобновления чемпионата России по футболу и прямо перед началом плей-офф в матчах Континентальной хоккейной лиги. Найти все это на иностранных спортивных каналах, даже и платных, практически нереально.

Стоит отметить, что ранее «Картина.тв» и ее гендиректор Андрей Райх уже привлекали внимание правоохранительных органов Германии как раз из-за трансляции спортивного контента. В офисе компании в Висбадене проходили обыски в рамках производства, открытого прокуратурой Франкфурта-на-Майне по заявлению Немецкой футбольной Бундеслиги, сообщала «Лента.ру». А по «Матч-ТВ» транслируют далеко не только чемпионат России по футболу, но и еврокубки, и отдельные матчи топ-лиг, включая немецкую, итальянскую и французскую. Поэтому весьма вероятно, что разбирательствами в Мосгорсуде дело не закончится. Российские правообладатели, несомненно, продолжат защиту своих прав в иностранных юрисдикциях.

Крайними же, как обычно, окажутся потребители.

Ранее люди, купившие приставку «Картина ТВ», лишились Первого канала и всего его цифрового семейства. Теперь есть риск остаться и без возможности смотреть российский спорт. А деньги за это, разумеется, никто не вернет.

Так что лучше выбирать легальные сервисы, благо, что они уже появляются на рынке. Чтобы не потерять сигнал прямо перед серией пенальти.

Например, и Первый канал (а также все его цифровое семейство), и «Матч.ТВ» транслирует сервис Telecola.tv, имеющий договоры с правообладателями для легальной трансляции контента. Вполне очевидный аргумент, чтобы распрощаться с пиратами.