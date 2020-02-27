Переоделся в туалете: как журналист обманул «умный» супермаркет

На днях Amazon открыл первый смарт-супермаркет Amazon Go Grocery, в котором не нужно сканировать понравившиеся товары — их можно просто брать с полок, а после выхода из магазина система автоматически спишет нужную сумму со счета клиента. Все это делается с помощью современных технологий — большого количества датчиков и мониторов, следящих за действиями покупателей.

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Журналист портала Ars Technica Сэм Масковеч решил провести эксперимент и проверить, насколько можно доверять технике в таком деле, как шопинг в супермаркете.

Он решил украсть несколько фруктов и овощей и выяснить, засечет его «умный» датчик или нет.

Принцип работы Amazon Go Grocery заключается в следующем — на входе покупатель сканирует свой смартфон у специального турникета. С этого момента супермаркет начинает за ним следить. По словам руководства Amazon, в таких магазинах не используется система распознавания лиц, которая во многих странах мира считается неэтичной. Однако в помещении установлено огромное количество камер, сенсоров, а также продвинутое программное обеспечение, которые все вместе образуют сложную систему, способную фиксировать движения и определять объекты, чтобы корректно размещать покупки клиентов в «виртуальных тележках».

Сообщается, что похожие технологии используются в беспилотных автомобиля — компьютерное зрение, слияние данных и глубокое обучение.

Во время шопинга покупатель забирает с полок товары, которые автоматически записываются в его аккаунт. Если он решит их вернуть и положит обратно на полку, то они пропадут из корзины. Сэм Масковеч решил провести эксперимент в отделе овощей, так как они продаются нефасованными и не имеют штрих-кодов.

Он взял авокадо и один банан, который отвалился от общей связки, и направился в туалет, так как там нет камер слежения. Авокадо он оставил на полочке перед уборной, поскольку вход с продуктами запрещен, а банан положил в рюкзак.

Внутри Масковеч переоделся — надел пиджак, который лежал у него в рюкзаке, и снял солнечные очки, чтобы обмануть систему.

После этого он захватил еще несколько овощей и фруктов, чтобы проверить свою теорию, и покинул супермаркет.

Все покупатели Amazon Go Grocery свободно выходят из магазина, не тратя свое время на сканирование товаров — система сама фиксирует, что именно и в каких объемах забрал клиент, а после выставляет счет, который автоматически оплачивается.

Эксперимент Сэма Масковеча оказался успешным — система заявила, что журналист потратил на шопинг около двух часов, хотя на самом деле его визит продлился несколько минут. Это означает, что «умные» камеры потеряли его из вида, когда он сменил одежду в туалете. При этом магазин списал с него деньги лишь за банан, который он засунул в рюкзак перед посещением уборной.

Что удивительно, вторым в списке товаром в чеке оказался авокадо, который он выложил на полку, давая понять системе, что не собирается его покупать.

А вот все остальные овощи и фрукты, которые он взял с собой после смены одежды, Amazon Go Grocery не смог засечь — в чеке их не оказалось. Сэм Масковеч уже связался с Amazon и намеревается заплатить за те товары, которые он украл в рамках эксперимента. Что же касается авокадо, деньги за которое списались по ошибке, то за него журналист решил не требовать возврат.