«Битва патогенов»: власти КНР выпустили игру про коронавирус

На фоне эпидемии коронавируса китайские власти поддержали создание мобильной игры, посвященной борьбе с возбудителями заболеваний, сообщает South China Morning Post. Проект, чей геймплей напоминает Fruit Ninja, переводится с китайского как «Битва патогенов».

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Разработку игры заказало правительство пекинского района Хайдянь, а также официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь жибао».

Создателем «Битвы патогенов» является студия Ohayoo — подразделение компании ByteDance, владеющей популярным сервисом TikTok.

В этой игроку пользователю предлагается бороться с разными вирусами, включая и коронавирус, разрезая их пополам. Как и в реальной жизни, вирусы в «Битве патогенов» могут мутировать и реплицироваться, из-за чего становится сложнее их уничтожить. В конце каждого раунда на экране появляются советы по защите собственного здоровья.

28-летняя жительница Шанхая Ма Сяомен рассказала South China Morning Post, что ей понравилась проработанность игры.

«Когда появляется вирус, температура тела [женского персонажа] повышается. А если на ней есть маска, то вокруг нее появляется защитное поле. Мне кажется, это очень прикольно», — заявила девушка.

Известно, что в Китае государство контролирует игровой рынок страны, а выдачей лицензий на разработку занимается отдел пропаганды КМК.

«Инновации в играх имеют решающее значение для развития отечественной игровой индустрии. В то же время важно настаивать на хорошей морали и социальной ответственности, чтобы отрасль сохраняла позитив», — так прокомментировала «Жэньминь жибао» выпуск новой игры о вирусах.

Газета также подчеркнула, что «Битва патогенов» должна помочь игрокам «снизить уровень стресса из-за долгосрочного карантина», а также повысить уровень информированности населения о мерах предотвращения эпидемий. Мини-игра уже доступна в мессенджере WeChat, а также в скором времени появится в китайской версии TikTok, которая называется Douyin.

Тем временем, по данным отчета AppAnnie, в Китае резко увеличилось количество скачиваний мобильных игр и других приложений. За первую неделю февраля было зафиксировано свыше 222 млн установок в онлайн-магазине Apple.

При этом средние ежедневные показатели в феврале увеличились на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Во время каникул после Китайского нового года, чья продолжительность была увеличена из-за коронавируса, в популярных мобильных играх Honor of Kings, PUBG и League of Legends было зафиксировано вдвое больше игроков, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают эти цифры с карантином, вызванным эпидемией коронавируса — люди сидят дома и развлекаются с помощью игр. Как сообщает CNN со ссылкой на слова граждан Китая, оказавшихся на карантине, игры помогают им отвлечься от непростой ситуации и оставаться на связи с друзьями, которых они не могут увидеть лично.