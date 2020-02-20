Россия ни при чем: за что Трамп хотел помиловать Ассанжа

Адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон передала лондонскому суду заявление, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп предлагал создателю WikiLeaks помилование при одном условии — он должен был опровергнуть причастность России ко взлому почты Национального комитета Демократической партии 2016 года, сообщает Guardian.

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По утверждению адвоката Ассанжа, бывший член палаты представителей США Дейна Рорабахер лично посетил главу WikiLeaks несколько лет назад, когда тот еще пользовался убежищем посольства Эквадора в Лондоне.

Рорабахер «по указке президента предложил помилование или какой-то иной выход, если мистер Ассанж… скажет, что Россия не причастна к утечке писем демократов».

Речь идет о инциденте 2016 года накануне президентских выборов в США — тогда хакеры взломали почту Национального комитета Демократической партии, а письма, предназначенные для внутреннего пользования, были опубликованы на WikiLeaks. Считается, что это нанесло непоправимый удар по репутации Хиллари Клинтон и ее шансам на успех в президентской гонке. Сама Клинтон тогда утверждала, что WikiLeaks сделали это в сотрудничестве с Россией.

Сейчас Джулиан Ассанж находится в тюрьме в Великобритании и ожидает суда по делу об экстрадиции в США. Там его ожидает обвинение по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже. Кроме того, ему вменяют публикацию засекреченной информации и сговор с целью взлома правительственных компьютерных систем.

Создателю WikiLeaks в совокупности грозит до 175 лет тюрьмы. Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон утверждает, что его сын умрет, если попадет в американскую тюрьму.

Дейна Рорабахер уже поспешил опровергнуть заявление о том, что он предлагал Ассанжу сделку от имени Трампа. По его словам, он действительно общался с создателем WikiLeaks, но хотел получить от него информацию о том, кто конкретно слил ему письма демпартии, чтобы впоследствии обсудить с президентом США возможность его помилования.

«Тогда я не мог предложить Джулиану Ассанжу ничего от президента, потому что с президентом мы его дело даже не обсуждали», — заявил Рорабахер в своем личном блоге.

Официальный представитель Белого дома Стефани Гришам заявила о том, что Дональд Трамп «едва знал» Дейну Рорабахера и никогда с ним не разговаривал.

«Это фальсификация и абсолютная ложь. Скорее всего, это часть непрекращающегося потока дезинформации от Национального комитета демократов», — прокомментировала Гришам.

Интересно, что отношение Дональда Трампа к Джулиану Ассанжу и WikiLeaks кардинально менялось с течением времени. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году он открыто признавался WikiLeaks в любви.

«Мы обожаем WikiLeaks», — говорил он на встрече с избирателями, желая подчеркнуть коррупцию внутри Демократической партии, выявленную в ходе слива частной переписки.

Тем не менее, отношение Трампа к организации Ассанжа не всегда было таким благосклонным.

В 2017 году Трамп в своем твиттере опубликовал несколько цитат Ассанжа.

«Джулиан Ассанж заявил о том, что 14-летний подросток мог бы взломать [Джона] Подесту — почему Национальный комитет был таким беспечным? Кроме того, он сказал, что это не русские слили ему информацию!» — писал Дональд Трамп.

Чуть позже он попытался дистанцироваться от Ассанжа.

«Нечестные СМИ любят писать, что я сотрудничаю с Джулианом Ассанжем — это ложь. Я просто транслирую то, что говорит он, это делается для того, чтобы народ... мог сам додуматься до правды. СМИ врут, чтобы сделать вид, как будто я против «разведки», хотя на самом деле я «за»!» — говорится в твите Трампа от января 2017 года.

В апреле 2017 года стало известно, что США готовятся предъявить обвинения Ассанжу в киберпреступлениях. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что «не против», если Джулиана Ассанжа арестуют.

А уже через год Трамп сделал вид, что вообще не помнит, кто такой Ассанж. Тогда репортеры спросили, следует ли освободить создателя WikiLeaks.

«Я ничего о нем не знаю, правда. Ничего не знаю», — заявил президент США.