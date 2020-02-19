Путь Соника: по Diablo и Overwatch снимут сериалы

Игры Overwatch и Diablo от студии Blizzard Entertainment могут стать сериалами, сообщает портал Polygon. Об этом свидетельствует информация, размещенная в профиле в LinkedIn одного из топ-менеджеров Activision Blizzard Studios Ника ван Дайка.

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Несмотря на отсутствие официальных анонсов обоих проектов, из аккаунта ван Дайка следует, что он является исполнительным продюсером ТВ-адаптации Diablo, выполненной в стиле аниме.

«Шоу находится в стадии препродакшена и будет выпускаться на Netflix», — говорится в профиле сопредседателя Activision Blizzard Studios.

Кроме того, Ник ван Дайк утверждает, что приложил свою руку к созданию и продаже некоего мультсериала по Overwatch. Он не упомянул стриминговый сервис, который будет показывать сериал по популярному онлайн-шутеру, но не исключено, что он также увидит свет на Netflix.

Известно, что ранее Ник ван Дайк работал в компании Disney, сыграв одну из важных ролей в покупке Pixar.

Blizzard и Netflix пока не подтвердили и не опровергли создание шоу по игровым вселенным Overwatch и Diablo.

За последние несколько лет на экраны кинотеатров было выпущено несколько десятков адаптаций популярных компьютерных игр. Если оценивать их по сборам в прокате, то некоторые из них можно даже назвать успешными, но практически все подобные проекты были так или иначе негативно восприняты критиками. Так, в список самых ужасных киноверсий знаменитых компьютерных игр по версии портала Gamespot вошли и последняя «Лара Крофт» с Алисией Викандер, и «Соник в кино», и «Кредо убийцы», и «Need for Speed: Жажда скорости», и «Обитель зла» — то есть фактически каждая адаптация игр, которая когда-либо выходила на большом экране.

Впрочем, есть и те, кто получает от киноадаптаций игр пользу — это разработчики и издатели этих игр, чьи проекты фактически обретают вторую жизнь. Известно, что после выхода сериала «Ведьмак» в 2019 году продажи книг о приключениях Геральта из Ривии, а также игры The Witcher 3: Wild Hunt game резко возросли на 562% и 554% соответственно.

Стоит отметить, что Overwatch и так не страдает от отсутствия внимания игроков. Игра была отлично воспринята критиками (91/100 на агрегаторе Metacritic) и получила большое количество наград, в том числе премию BAFTA. Что же касается франшизы Diablo, то в данный момент идет разработка четвертой части культовой RPG, так что не исключено, что Blizzard специально выпустит аниме, чтобы лишний раз прорекламировать будущую игру.