Королевский скандал: на сайте Букингемского дворца нашли порно

Официальный сайт британской королевской семьи перенаправлял посетителей, желающих сделать пожертвование, на китайский порноресурс, сообщает портал Daily Mail. Ссылка была размещена на странице, посвященной благотворительной организации Dolen Cymru. Ее патроном является 35-летний принц Гарри.

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Посетителям раздела с пожертвованиями предлагалось перейти на сайт Dolen Cymru, чья деятельность направлена на «создание позитивных перемен в южноафриканском королевстве Лесото и общинах Уэльса». Принц Гарри начал курировать эту организацию в 2007 году. Руководство Dolen Cymru отмечало «личное участие» герцога Сассекского в делах фонда.

Оказалось, что по ссылке, размещенной на сайте Букингемского дворца, открывался китайский порноресурс с онлайн-трансляциями.

При этом домен этого портала совпадал с названием валлийского фонда. Проблему с переходом выявило британское издание The Sun, которое уведомило о ней администрацию сайта. На момент написания заметки британская королевская семья не предоставила комментариев по поводу этого инцидента. Неизвестно, была ли ссылка на порно добавлена злонамеренно или речь идет об ошибке, вызванной похожими названиями сайтов.

Стоит отметить, что это не первый скандал за последнее время в королевской семье, связанный с принцем Гарри. В начале января он и его супруга Меган Маркл, получившие после свадьбы титул герцогов Сассекских, заявили, что намерены отказаться от своих королевских обязанностей. Это означает, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельностью от ее лица.

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву», — говорится в сообщении герцогов Сассекских.

Пара уточнила, что отходит от дел после нескольких месяцев «размышлений и внутренних дискуссий», и рассказала, что в будущем планирует жить на несколько домов — в Великобритании и Северной Америке. При этом герцоги заверили, что продолжат работать.

«Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына ценящим королевские традиции, в которых он был рожден, но в то же время даст нашей семье пространство для того. Чтобы сфокусироваться на новой главе, включая запуск новых благотворительных проектов», — объяснили принц Гарри и Меган Маркл.

Эксперты по делам королевской семьи посчитали такое решение скандальным. Британский телеведущий Пирс Морган, который является одним из главных критиков Меган Маркл, написал в Twitter, что именно герцогиня Сассекская стала причиной всех проблем.

«Люди говорят, что я чересчур критично отношусь к Меган Маркл — но она бросила свою семью, своего отца, бросила большинство своих старых друзей, рассорила Гарри с Уильямом и теперь отделила его от королевской семьи. Я умываю руки», — заявил Морган.

Известно, что вскоре после новостей об отказе принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей в социальных сетях появился хэштег #Megxit, по аналогии со словом Brexit, обозначающем выход Великобритании из Европейского союза.