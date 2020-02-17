Опять «синий экран»: обновление Windows 10 отозвано производителем

Февральское обновление для Windows 10 под названием KB4524244 принесло с собой дополнительные проблемы для пользователей этой операционной системы. Юзеры буквально завалили жалобами официальный форум Microsoft, в которых заявили о том, что новый патч вызывает «синий экран», многочисленные перезагрузки и зависания. В результате в компании приняли решение отозвать проблемный апдейт.

Кроме того, в Microsoft порекомендовали тем, кто все-таки скачал это обновление, удалить его вручную — для этого необходимо зайти в настройки системы и в «Журнале обновлений» удалить все обновления начиная с 11 февраля 2020 года.

Известно, что этот патч был доступен для установки всем желающим на протяжении четырех дней до того, как Microsoft его удалила.

Реклама

Кроме того, СМИ сообщают о другом обновлении — под названием KB4532693. Как следует из сообщений пользователей, скачавших официальный апдейт от Microsoft, новый патч вычистил весь рабочий стол и установил стандартные обои. При этом войти в собственный профиль у пользователей не получалось.

Как выяснилось позднее, патч создавал временный «чистый» профиль, меняя их местами с пользовательским аккаунтом. Известно, что это обновление, в отличие от KB4524244, все еще является доступным.

Сообщается, что даже удаление патча вручную, если в системе настроено автообновление, ни к чему не приведет, так как он загрузится заново.

На момент написания заметки Microsoft так и не отреагировал на ситуацию с KB4532693.

С начала 2020 года Microsoft уже несколько раз столкнулась с патчами для Windows 10, приносящими больше проблем, чем пользы. В феврале пользователи Windows 10 пожаловались на обновление KB4532695, которое должно было исправить проблемы с поиском в приложении File Explorer, но в итоге вызвало еще больше багов в системе. Юзеры с форума Microsoft жаловались, что установка обновления привела к полной пропаже звука, а также слишком долгой загрузке компьютера.

Сложнее всего пришлось тем, у кого обновление вызвало «синий экран смерти» — критическую ошибку, вызванную некорректными драйверами или же неправильно установленными патчами. Пользователи заявили о том, что после KB4532695 сталкивались с «синим экраном» по несколько раз.

Как оказалось, это обновление являлось необязательным и скачивалось только по клику пользователя, поэтому всем владельцам Windows 10 порекомендовали воздержаться от установки и дождаться нового патча.

Однако, учитывая печальный опыт с KB4524244 и KB4532693, вероятно, надежнее всего будет на время приостановить автоматическую установку обновлений, пока Microsoft не выпустит хотя бы один надежный апдейт.

На прошлой неделе пользователи Windows 7, которая уже официально не поддерживается Microsoft, рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Они указали на то, что при попытке выключить устройство у них появляется ошибка со следующим текстом: «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». При этом некоторые владельцы Windows 7 заявили о том, что в проблеме с выключением виновато обновление Adobe, поэтому отключение служб компании якобы устранило все возникшие ранее ошибки.