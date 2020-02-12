Чуть меньше сна: сколько времени россияне сидят в интернете

100 дней непрерывного онлайна

Организация We Are Social представила доклад Digital 2020, в котором обозначила объемы потребления интернета и социальных сетей во всем мире. В своем исследовании бренд ссылается на статистику таких аналитических компаний, как GlobalWebIndex, Statista, GSMA Intelligence, App Annie, SimilarWeb и Locowise.

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На текущий момент свыше 4,5 млрд человек на Земле пользуются интернетом, то есть почти 60% населения планеты имеют возможность выходить в онлайн. Количество пользователей социальных сетей преодолело отметку в 3,8 млрд человек. Эксперты полагают, что количество тех, кто имеет профиль хотя бы в одном подобном сервисе, достигнет 50% от мирового населения к середине 2020 года.

Что же касается смартфонов, то владельцами мобильных устройств во всем мире являются 5,19 млрд человек — этот показатель вырос на 124 млн, или на 2,4%, по сравнению с прошлым годом.

Среднестатистический пользователь интернета в возрасте от 16 до 64 лет проводит онлайн 6 часов 43 минуты ежедневно.

Это означает 100 дней беспрерывного использования интернета в течение года.

Если представить, что каждый человек тратит на сон 8 часов в день, то получается, что 40% нашего бодрствования проходит в сети.

РФ попала в топ-15 стран, наиболее зависимых от интернета, — средний россиянин проводит в онлайне 7 часов 17 минут в день. Первые три места заняли Филиппины, ЮАР и Бразилия (9 часов 45 минут, 9 часов 22 минуты и 9 часов 17 минут соответственно).

Главное — общение

Сообщается, что 92% всех интернет-пользователей подключаются к сети в том числе с помощью мобильных устройств. Однако, несмотря на такой высокий показатель и широкое распространение смартфонов, три четверти юзеров в возрасте от 16 до 64 лет также используют для выхода в онлайн ПК и ноутбуки.

Это означает, что большинство жителей планеты, имеющих доступ к интернету, используют большое количество разных устройств для подключения к сети, что означает большую востребованность как мобильных гаджетов, так и компьютеров.

Среди типов мобильных приложений, которые интересуют пользователей больше всего, лидируют мессенджеры — ими пользуются 89% юзеров. Столько же процентов приходится на социальные сети.

66% пользователей предпочитают приложения интернет-магазинов, 65% — развлекательные сервисы или видеоприложения (например, YouTube), 47% — играют в мобильные игры. У 11% пользователей смартфонов установлены приложения для знакомств.

Интернет не для всех

Чуть больше 40% людей все еще остаются не подключенными ко Всемирной паутине — речь идет о 3,2 млрд человек. Свыше миллиарда от этого количества проживают в Южной Азии (полуостров Индостан, Шри-Ланка и ряд островов), еще 870 млн — в Африке.

Интересно, что в определении уровня доступности интернета важную роль играет не только возрастной, но и гендерный фактор. Так, например, женщины имеют больше шансов остаться без сети, чем мужчины. В Южной Азии женщины пользуются социальными сетями в три раза реже мужчин.

Более того, если верить статистике GSMA, свыше половины всех женщин Индии даже не подозревают о существовании мобильного интернета.

Такое неравенство, по мнению ООН, вызвано «глубоко укоренившимися в регионе социальными нормами и практиками».