Ключи отдайте: ФСБ требовала доступ к перепискам россиян

Летом прошлого года владельцы популярных российских интернет-сервисов получили от ФСБ письма с требованием предоставить ключи шифрования переписки пользователей и организовать доступ к информационным системам. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник на интернет-рынке.

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Издание также приводит копию одного из писем и данные «Почты России».

Среди адресатов – торговая площадка «Авито», система форумов и блогов «Хабр», видеохостинг RuTube, конструктор сайтов Ucoz, сервис голосовых сообщений mdi-connect.ru и прочие.

«В разгар московских протестов ФСБ устроила просто массовую рассылку компаниям из реестра ОРИ», – заявил собеседник издания. Реестр ОРИ – список организаторов распространения информации Роскомнадзора. Послания были направлены Центром оперативно-технических мероприятий ФСБ в августе 2019 года – заказными письмами «Почтой России».

От владельцев сервисов требовали «организовать круглосуточный удаленный доступ» к системам и «обеспечить в возможно короткий срок техническую готовность к предоставлению в Центр информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей интернет-сервисов», добавил источник.

Непредоставление ключей шифрования по «закону Яровой» наказывается штрафом до 1 млн рублей. Кроме того, в случае отказа выполнить требование Роскомнадзор вынесет предписание об устранении нарушения в 15-дневный срок. Если это требование не будет выполнено, то в отношении сервиса будет подан судебный иск с требованием заблокировать сайт в России.

Подобная ситуация произошла в 2018 году — тогда мессенджер Telegram был заблокирован на территории всей страны после того, как его глава Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Дуров заявил, что архитектура Telegram не предусматривает бэкдор для спецслужб, так как именно безопасность переписки юзеров является приоритетом компании. Соглашение не было достигнуто, и Роскомнадзор принял решение заблокировать Telegram.

21 октября спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России. По его словам, доступ к Telegram не ограничен. Песков добавил, что сам им пользуется.

Кроме того, отвечая на вопрос о ситуации с блокировкой IP-адресов, используемых Telegram, Песков заявил, что это стало стимулом для развития множества интересных решений, стартапов и исследований.

«Это такая, может быть, немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть», — добавил спецпредставитель президента.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь заявил, что попытки блокировки Telegram не означают запрет пользования приложением. По его словам, «одно другому не противоречит».

«Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — заявил Волин.

В июне прошлого года ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки личной переписки пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

«Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», — заявили в компании «Газете.Ru».

Вскоре глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что «Яндекс» и ФСБ нашли приемлемое решение по сотрудничеству. Он подчеркнул, что такой ситуации, как с Telegram, в случае с «Яндексом» не возникло.

29 января новый министр связи РФ Максут Шадаев предложил позволить силовикам получать доступ к конфиденциальным данным граждан России по упрощенной процедуре без привлечения судебной инстанции.

Речь идет о государственных данных, информации банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Сейчас доступ к ним правоохранительные органы получают только по решению суда. Эксперты предположили, что без поправок в Конституцию такую меру не реализовать.