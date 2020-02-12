Жизнь внутри фото: Samsung представил новые флагманы

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

В рамках презентации Samsung представил флагманскую линейку Samsung Galaxy S20, которая включает в себя три устройства — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Основным преимуществом новых гаджетов стала продвинутая камера, сочетающая в себе технологию искусственного интеллекта и самый большой датчик изображения в истории южнокорейской компании.

«Сегодня, как никогда прежде, люди рассказывают истории из своей жизни через фотографии. В связи с этим, важным фактором при выборе нового смартфона для них становится камера», — говорится в пресс-релизе Samsung.

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В S20 присутствует тройная камера, а вот в S20+ и S20 Ultra — уже четверная. При этом основная камера S20 и S20+ на 64 Мп, а S20 Ultra — на 108 Мп.

Цифры нового зума в флагманской линейке тоже впечатляют — так, владельцам Galaxy S20 и Galaxy S20+ будет доступно 30-кратное увеличение, а в S20 Ultra этот показатель вырастает до 100 крат.

close Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra 5G Stephen Lam/Reuters

Другой важной «фишкой» линейки Galaxy S20 стала поддержка 5G, который является неотъемлемой частью нового процессора Snapdragon 865 от Qualcomm. В Samsung не забыли и про геймеров — дисплеи в линейке получили частоту в 120 Гц, что обеспечивает высокую частоту обновления и плавную «картинку».

Съемка видео Galaxy S20 поддерживает стандарт 8K. Внутренняя память каждого устройства из линейки составляет 128 Гб. В смартфонах Galaxy S20 установлены аккумуляторы на 4000, 4500 и 5000 мАч соответственно.

Старт мировых продаж новой линейки Galaxy S20 назначен на 6 марта. В России флагманы появятся 13 марта. Стоимость Galaxy S20 составит 69 990 руб, Galaxy S20+ — 79 990 руб., а Galaxy S20 Ultra — 99 990 руб.

Galaxy Z Flip

Также на презентации был представлен Samsung Galaxy Z Flip — складной телефон с гибким экраном, ставший второй попыткой южнокорейской компании выйти на рынок подобных устройств. Размер экрана нового гаджета составил 6,7 дюйма.

Сообщается, что складной дисплей должен выдержать до 200 тысяч циклов сгибаний и разгибаний.

Внутри Galaxy Z Flip установлен шарнирный механизм, который позволяет пользоваться смартфоном под углом в 90 градусов — его можно сложить наподобие ноутбука и поставить на стол.

close Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip Stephen Lam/Reuters

Galaxy Z Flip поставляется в комплекте с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, а также двойным аккумулятором на 3300 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также обратную беспроводную зарядку.

Продажи Galaxy Z Flip в России начнутся 14 февраля по цене 119 990 руб.

Galaxy Buds+

Помимо смартфонов Samsung представили беспроводные наушники Galaxy Buds+, призванные стать конкурентом AirPods от Apple.

Разработкой этого гаджета занимались специалисты компании AKG — одного из мировых лидеров аудиотехники.

Одним из главных преимуществ Galaxy Buds+ является длительное время автономной работы — до 22 часов, если использовать кейс для подзарядки.

close Samsung Galaxy Buds+ Samsung Galaxy Buds+ Stephen Lam/Reuters

Кроме того, Galaxу Buds+ теперь можно сопрягать с iPhone — наушники совместимы с iOS, начиная с 10 версии.

Беспроводные наушники Galaxy Buds+ появятся в российских магазинах 13 марта 2020 года. Их стоимость составит 10 990 руб.