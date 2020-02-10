«Опасно для здоровья»: Mobile World Congress под угрозой срыва

Как бы не заразиться

Mobile World Congress, или MWC, — одна из крупнейших мобильных выставок, которая ежегодно проводится в Барселоне. Производители электроники со всего мира приезжают сюда, чтобы представить свои новинки.

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В этом году Mobile World Congress проходит с 24 по 27 февраля. Однако масштабное международное событие совпало по времени со вспышкой коронавируса, вызывающего тяжелую форму пневмонии, от которой скончалось свыше 900 человек. Более 40 тыс. людей считаются зараженными. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань, располагающемся в провинции Хубэй.

В связи с этим сразу несколько участников MWC отказались от посещения выставки в этом году.

Китайская компания ZTE заявила, что не собирается проводить запланированную пресс-конференцию для журналистов. По словам представителя бренда, ZTE — «чрезвычайно вежливая компания», которая не хочет заставлять людей «чувствовать себя неуютно».

На прошлой неделе стало известно о том, что корейская компания LG не приедет на Mobile World Congress из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

«Думая о безопасности наших сотрудников, партнеров и клиентов, LG решила отказаться от участия в MWC 2020, которая пройдет в конце этого месяца в испанской Барселоне. Это решение позволит сотням сотрудников LG избежать международных перелетов, поскольку вирус продолжает распространяться за границей», — говорится в официальном заявлении компании.

В LG добавили, что проведут отдельное мероприятие «в ближайшем будущем», на котором будут представлены новинки 2020 года.

Вскоре после этого стало известно, что компании NVIDIA и Ericsson также решили отказаться от посещения MWC. В NVIDIA заявили, что им жаль пропускать мероприятие, но решение пропустить выставку в текущей ситуации было правильным.

В Ericsson сообщили, что ценят усилия организаторов выставки, но не могут гарантировать безопасное посещение собственного стенда, который ежегодно привлекает тысячи участников MWC, даже при «низком риске» заболеть.

Кроме того, в этом году Mobile World Congress из-за угрозы коронавируса пропустит и Amazon. При этом ряд китайских производителей, включая Huawei, Xiaomi, Oppo и некоторых других, на момент написания заметки заявили о том, что их планы касательно MWC остались неизменными.

Средняя температура по выставке

Организатор Mobile World Congress, ассоциация GSM, утверждает, что мероприятие пройдет, как и планировалось, и не будет перенесено. При этом будет принят ряд дополнительных мер для минимизации рисков здоровью участников. Об этом говорится в письме GSMA (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Так, жители китайской провинции Хубэй, в которой началось распространение вируса, не будут допущены на Mobile World Congress.

Те участники, которые недавно посещали Китай, должны будут предоставить доказательство того, что они покинули страну за две недели до начала MWC. Кроме того, среди посетителей будут проводиться температурные скрининги, чтобы вычислить и изолировать зараженных, если таковые имеются.

В письме также говорится о том, что GSMA продолжит следить за ситуацией и будет вносить дополнительные изменения с ее развитием. Если количество зараженных или погибших из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, резко вырастет в ближайшую неделю или география заболевания расширится, не исключено, что мероприятие может быть перенесено или отменено.

Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, она не запретила проведение массовых мероприятий в Европе из-за отсутствия рисков массового распространения болезни.