Преступник поневоле: раскрыта новая схема мошенничества

Все чаще встречается новая схема мошенничества с банковскими картами, в которой вы не теряете деньги, но можете оказаться на скамье подсудимых, сообщили «Газете.Ru» в компании Infosecurity a Softline Company, занимающейся проблемами кибербезопасности.

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До недавнего времени одним из распространенных способов мошенничества была ситуация, когда человеку приходило SMS-сообщение с информацией о якобы поступивших на счет карты или телефона средствах, после чего на смартфон поступал звонок с просьбой вернуть зачисленные по ошибке деньги. Проверить честность звонящего было несложно: анализ операций в онлайн-банке или личном кабинете мобильного оператора показывал, что сумма на счете не изменилась, после чего можно было моментально отказать звонившему.

Однако в социальных сетях начала распространяться информация о всплеске новой волны мошенничества с переводами.

Это работает следующим образом — на ваш счет поступает реальная сумма, часто довольно существенная, например, 80 и более тысяч рублей.

Через несколько минут вам звонит злоумышленник с просьбой вернуть отправленные по ошибке деньги. При этом он диктует номер своей карты, с которой якобы был совершен перевод — в расчете на то, что сопоставлять данные вы не станете.

«Порядочные люди, как правило, соглашаются вернуть средства на продиктованный номер карты, в ответ на что собеседник рассыпается в благодарностях и предлагает оставить себе небольшую часть (например, 10 тысяч) «за беспокойство» — эта уловка достаточно действенная. В реальности вы оказываетесь соучастником преступления, так как зачастую звонит вам мошенник, который занимается продажей в интернете несуществующих товаров», — рассказывает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский.

Дело в том, что накануне злоумышленник пообещал некому покупателю фейковый товар, продиктовав ему номер вашей карты для оплаты. Покупатель, не получивший товар после оплаты, идет в полицию писать заявление и указывает в нем вашу карту, так как уверен, что обманули его именно вы. В день покупки на карте будет зафиксировано поступление и перевод средств — таким образом, доказать свою непричастность к преступлению будет достаточно сложно.

Злоумышленник при этом остается с деньгами, полученными от покупателя, которые перевели ему вы, став третьим звеном в мошеннической цепочке.

Откуда же в руках мошенников оказываются номер вашей карты и мобильного телефона? С большой долей вероятности они были куплены ими напрямую у сотрудников банка или на специализированных форумах в даркнете.

Утечки данных из финансовых организаций — далеко не редкость. В октябре был опубликован отчет Банка России о работе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), где было раскрыто официальное число утечек персональных данных. По данным ЦБ РФ за первую половину прошлого года было обнаружено порядка 13 тысяч предложений о покупке или продаже баз данных, и в 12% случаев речь шла о базах кредитно-финансовых организаций.

«Стоит оговориться, что чаще всего это данные микрокредитных организаций и удаленных «точек кредитования» в торговых центрах, так как они не всегда обеспечивают должный уровень безопасности при хранении данных своих клиентов.

Однако в конце 2019 года стало известно сразу о нескольких инцидентах утечек в крупных банках.

Впрочем, не обязательно виноват ваш банк. Нередко люди самостоятельно публикуют номер мобильного или даже номера банковских карт в социальных сетях и на форумах. Осторожными следует быть также с покупками в интернет-магазинах, которые не всегда могут обеспечить должный уровень защиты персональных данных, что ведет к утечкам персональных данных. Для онлайн-покупок лучше всего завести отдельную карту», — рекомендует Дворянский.

Если вам звонит неизвестный с просьбой вернуть ему на счет зачисленную по ошибке сумму денег, разумнее всего будет не пытаться самостоятельно уладить вопрос, а позвонить в банк и попросить вернуть деньги отправителю, советует эксперт. Если же ошибка уже совершена и деньги отправлены мошеннику, необходимо собрать все доказательства того факта, что вас ввели в заблуждение. Для этого нужно обратиться в свой банк с заявлением о факте мошенничества, приложить скриншоты сообщений, относящихся к инциденту, записать номер мобильного и номер карты, продиктованный злоумышленником.