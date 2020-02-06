«Запишу в свое резюме»: песня Илона Маска вырвалась в топ

EDM-трек от Илона Маска под названием «Don't Doubt ur Vibe» вырвался в топ-10 популярного стримингового сервиса SoundCloud. Об этом сообщил сам автор в своем Twitter-аккаунте.

«Восьмое место в SoundCloud!» — так поделился Маск успехом со своими подписчиками, приложив скриншот рейтинга. Бизнесмен оказался в одном списке с такими популярными артистами, как рэперы Родди Рич и Juice WRLD.

В следующем твите Маск пообещал обязательно указать этот факт в своем резюме на сайте LinkedIn.

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Как отмечает Business Insider, миллиардер также добавил в свою биографию в Twitter подпись «рок-звезда SoundCloud», затем сменив ее на эмодзи скрипичного ключа, облака и короны, обыгрывающих название сайта и его собственное достижение.

Илон Маск опубликовал свой трек шесть дней назад под псевдонимом Emo G Records. Сообщается, что с тех пор его прослушали 2,6 млн раз, что обеспечило ему место в топ-10 самых популярных песен сервиса. Бизнесмен утверждает, что сам является и автором, и исполнителем «Don't Doubt ur Vibe». В подтверждение этого он опубликовал в своем Twitter фотографии из студии, сделанные во время работы над треком.

Известно, что это уже не первая музыкальная работа Илона Маска — в 2019 году он опубликовал рэп-трек под названием «RIP Harambe», посвященной горилле Харамбе, застреленной в зоопарке Цинциннати после нападения на ребенка. «RIP Harambe» собрал около 2,8 млн прослушиваний.

Кроме того, глава Tesla и Space X ранее пробовал себя и в других начинаниях.

Так, в 2017 году он продавал черные кепки под брендом своей компании Boring Company, временно добавив в свой профиль в Twitter фразу «продавец кепок».

После того, как Маску удалось реализовать 50 тыс. кепок, он запустил производство огнеметов, призванных спасти людей во время зомби-апокалипсиса. Всего было продано 20 тыс. единиц товара, которые поставлялись в комплекте с огнетушителем.

Помимо прочего, Илон Маск снимается в кино и сериалах. Его можно было увидеть в фильмах «Железный человек 2» и «Почему он?», а также в ТВ-шоу «Теория большого взрыва» и его спин-оффе «Детство Шелдона». В мультсериале «Рик и Морти» Маск озвучил персонажа «Илона Таска», списанного с него самого. Камео миллиардера присутствует и в «Симпсонах».

Маск также известен как филантроп — в октябре 2019 года он пожертвовал $1 млн на высадку деревьев в штатах Америки, которые пострадали от лесных пожаров. Тогда он отметил свой вклад, сменив имя в Twitter-аккаунте на «Treelon Musk» (от англ. tree — «дерево»).