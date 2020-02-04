Удачная сделка Google: сколько зарабатывает YouTube

Холдинг Alphabet, являющийся материнской компанией Google, впервые за всю историю обнародовал рекламные доходы видеохостинга YouTube. Если верить данным квартального отчета, то за последние три месяца сервис заработал на рекламе почти $5 млрд.

Реклама

Сообщается, что это первый финансовый отчет при новом генеральном директоре Alphabet и Google Сундаре Пичаи, который стал руководителем всего холдинга после ухода сооснователей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина в конце прошлого года.

При этом в 2019 году общий рекламный доход YouTube превысил $15 млрд, что в девять раз больше той суммы, которую Google заплатила при покупке сервиса 14 лет назад.

Тогда сумма сделки составила $1,65 млрд. По сравнению с прошлым годом доходы от рекламы на YouTube выросли на 36%.

Заработок YouTube на рекламе составил около 9% от общего дохода Alphabet за 2019 год в $162 млрд. При этом размер других доходов YouTube, не связанных с объявлениями, не раскрывается.

Как отмечает The Verge, $15 млрд, заработанные YouTube, равняются одной пятой рекламных доходов Facebook, но при этом в шесть раз превышают доходы видеосервиса Twitch, владельцем которого является Amazon. Для сравнения, рекламный доход поисковой системы Google за тот же период составил $98,1 млрд.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат заявила, что причиной публикации рекламных доходов YouTube впервые за 14 лет стало «обеспечение глубокого понимания нашего бизнеса и возможностей на будущее». При этом ранее стало известно, что совокупные продажи холдинга оказались ниже, чем прогнозировала Уолл-стрит. Не исключено, что таким образом Google хотел успокоить инвесторов, продемонстрировав, что, несмотря на некоторые провалы, дела компании идут хорошо.

За 14 лет своего существования YouTube стал одним из самых популярных видеосайтов мира.

На текущий момент у сервиса свыше 2 млрд ежемесячных пользователей, которые смотрят свыше 250 млн часов видео ежедневно.

Google купил YouTube в октябре 2006 года, когда в компании работали всего 65 сотрудников. Покупку YouTube курировала Сьюзен Войжицки, которая ныне является генеральным директором видеохостинга. По ее словам, принять финальное решение о приобретении сервиса ей помогло видео с двумя китайскими подростками, которые исполняли под фонограмму песню Backstreet Boys. Тогда Войжицки решила, что Google стоит вложиться в видеохостинг, а точнее в тот контент, который создают его пользователи.

Ей удалось убедить Пейджа и Брина в потенциале YouTube, и сделка была завершена. Экс-глава Google Эрик Шмидт тогда назвал этот сервис «следующим шагом в эволюции интернета».