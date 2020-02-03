«Быстро сломается»: в сети раскритиковали складной Samsung

В сеть утекло первое «живое» видео с новым складным телефоном от Samsung под названием Galaxy Z Flip. В ролике можно увидеть гаджет в фиолетово-градиентном корпусе, который в разложенном состоянии сопоставим с размерами смартфона, а в сложенном напоминает коробочку из-под пудры.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Видео было опубликовано блогером Беном Гескиным, который известен публикацией сливов и рендеров мобильных устройств. Пока неясно, откуда у Гескина появился такой инсайд, но, учитывая, что презентация Samsung состоится уже 11 февраля, существует большая вероятность того, что смартфон на видео — это действительно Galaxy Z Flip.

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Эта публикация не раскрывает дополнительных подробностей о новом устройстве, кроме его вероятных размеров относительно человеческой ладони. Впрочем, этого видео было достаточно, чтобы еще не вышедший официальной гаджет был подвергнут строгой критике со стороны пользователей социальных сетей.

«Сломается так же быстро, как наши Lightning-кабели», — написал под постом Гескина фейковый аккаунт Apple, отсылая к фабричным шнурам компании, износостойкость которых оставляет желать лучшего.

Действительно, экран, который придется складывать и раскладывать несколько десятков раз в течение дня, вызывает законные вопросы о его прочности.

«Очень тупой дизайн. Каждый раз, когда ты захочешь использовать свой смартфон по назначению, тебе придется каждый раз его раскладывать, что неудобно», — высказал свое мнение один из пользователей.

«Я единственный считаю, что это уродство?» — задал вопрос один из комментаторов.

Другой юзер отметил, что Samsung Galaxy Z Flip сильно напоминает одну из версий игрового гаджета Game Boy.

Впрочем, реальность такова, что в этом году мир ожидает сразу несколько релизов складных устройств с гибкими экранами. Это означает, что такой форм-фактор постепенно входит в моду. Одним из главных конкурентов Samsung в этом сегменте должна стать компания Motorola, которая решила возродить свою легендарную модель смартфона Razr V3, но добавить ей «трендовый» гибкий экран.

«Мы решили понять, чем гибкие экраны лучше для пользователей современных смартфонов. Для этого Motorola разработала и протестировала более 20 различных прототипов на начальных этапах исследований потребительских предпочтений. Как оказалось, дизайн «раскладушки», который мы все знаем и любим — идеальное решение. Он решает основную проблему владельцев смартфонов: как совместить компактность и большой экран, так необходимый пользователям», — говорится в пресс-релизе Motorola, поступившем в «Газету.Ru».

На долю обновленного Razr, который, как и Galaxy Z Flip, пока не поступил в продажу, также пришлось немало критики. Дело в том, что процессор этого смартфона не самый производительный на рынке, а аккумулятор вмещает скромные 2510 мАч. Кроме того, на мобильном рынке огромное количество устройств с отличными тройными и четверными основными камерами, а у Razr она только одна, и та лишь на 16 Мп. При этом стоимость нового гаджета составит $1500, что дороже любого флагмана от Apple.

Официальная презентация Samsung Galaxy Z Flip запланирована на 11 февраля 2020 года. Ожидается, что в рамках мероприятия зрителям также представят новую флагманскую линейку под названием Galaxy S20.