Задержки и падение продаж: как коронавирус ударит по Apple

Эпидемия коронавируса нарушила привычный уклад жизни во всем мире. Больше всего это заметно в Китае, где началось распространение болезни — там закрываются не только школы и магазины, но и целые города.

От нового вируса страдает и бизнес — так, например, у американского производителя электроники Apple практически все производство расположено в Китае, где сразу несколько подрядчиков производят комплектующие для iPhone, а затем собирают гаджеты воедино.

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Несмотря на то, что ведущий производитель деталей для смартфонов в Китае Foxconn ранее опроверг слухи о закрытии своих заводов, СМИ стало известно, что каникулы для рабочих в связи с китайским Новым годом были продлены до 10 февраля. Это привело к тому, что график поставки смартфонов, в том числе и iPhone, в другие страны мира был сдвинут на две недели. Если этот срок не увеличится, то ритейлеры и покупатели вряд ли ощутят задержки на себе, но дальнейшее продление каникул у Foxconn в конечном итоге может обернуться дефицитом некоторых смартфонов на мировом рынке.

Кроме того, на минувших выходных Apple решила закрыть все свои розничные магазины и корпоративные офисы, расположенные в КНР «из осторожности, вызванной рекомендациями ведущих экспертов в сфере здравоохранения». Ожидается, что эта мера — временная, и все Apple Store вновь откроются 9 февраля. Тем не менее, существует вероятность того, что купертиновцы пересмотрят эти сроки.

Не исключено, что под угрозой срыва находится и релиз нового «бюджетного» iPhone, который должен был стать преемником iPhone SE. Его презентация ожидалась в феврале, а старт продаж — в марте.

На фоне этих событий мировые аналитики начали делать прогнозы относительно того, как пострадает Apple от последствий, вызванных эпидемией коронавируса. Представитель TF Securities Мин-Чи Куо заявил о том, что поставки iPhone снизятся на 10%.

«Наше последнее исследование указывает на то, что эпидемия коронавируса окажет влияние на поставки iPhone, поэтому мы изменили прогноз, сократив поставки на 10% до 36-40 млн устройств в первом квартале 2020 года (против 38 млн устройств в первом квартале 2019 года). В данный момент тяжело спрогнозировать поставки на второй квартал из-за неопределенности, вызванной вирусом», — цитирует Мин-Чи Куо портал AppleInsider.

При этом аналитик не стал комментировать изменения целевой стоимости акций Apple и прибыли компании, посоветовав инвесторам «обратить внимание на поставки после того, как эпидемия стабилизируется».

В Wedbush Securities предсказывают задержку продаж около миллиона iPhone из-за закрытия магазинов в Китае, сообщает CNBC.

«Мы полагаем, что ограничение объема перевозок в крупных городах по всему Китаю и пешеходного движения в Шанхае, Пекине и других городах приведет к тому, что продажи около одного миллиона iPhone в этом регионе могут сместиться из мартовского квартала в июньский, если ситуация сохранится до конца февраля», — заявили аналитики компании Дэниэл Ивс и Штрекер Баке.

Ивс и Баке отметили, что обозначенный ими объем продаж iPhone составляет лишь 3% от ежегодных продаж в Китае, поэтому компания вряд ли ощутит на себе серьезные последствия для своего бизнеса.

В связи с распространением коронавируса в Китае, Apple ждет негативный эффект, влияющий на продажи iPhone, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«С учетом того, что Китай занимает 16,8% от выручки (фискальные данные 2019 г.), продажи iPhone упадут чуть менее 1%, что сократит EPS [прибыль на акцию] на 10 центов. Также у Apple растут риски не только продаж, но и производства. В провинции Хэнань у яблочной компании много партнеров-производителей в таких городах, как Чжэнчжоу, который находится в радиусе 500 км от эпицентра эпидемии в Ухане. В случае распространения вируса Foxconn закроет свои фабрики.

Пока у компании из Купертино есть складские запасы на $4,1 млрд, то есть полторы недели продаж Apple сможет обеспечить.

В случае затяжной эскалации компания просто не сможет удовлетворить спрос на рынке, особенно с учетом рекордных продаж в праздничном сезоне», — пояснил эксперт.

Меркулов добавил, что проблема производства и поставки смартфонов есть не только у Apple – в провинции Хэнань сконцентрировано 25% всего китайского экспорта телефонов, где 60% принадлежат Foxconn, который является главным поставщиком Apple. Это означает, что концентрация рисков для «яблочной» компании довольно велика, но есть и другие игроки, которые могут пострадать – производители LCD дисплеев, чипов памяти и китайские производители смартфонов.