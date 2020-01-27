«Небольшой процент»: кто пострадал от сбоя в Mail.ru

В России пользователи испытывают проблемы с доступом к почтовому сервису компании Mail.ru Group. Как сообщает портал Downdetector, занимающийся мониторингом работы популярных сайтов, почта «мэйла» частично недоступна.

К полудню понедельника, 27 января, было зафиксировано немногим менее 20 тыс. отчетов о сбоях. Жалобы зафиксированы в основном в европейской части России, особенно – в городах-миллионниках.

По данным портала, 61% пожаловавшихся на проблему пользователей Mail.ru не могут воспользоваться почтой, 26% – не могут зайти на сайт, еще 11% испытывают проблемы с входом в систему.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Mail.ru, сложности с входом в сервис испытывал «небольшой процент пользователей». В ближайшее время почта будет работать в штатном режиме, данные пользователей также останутся невредимыми, подчеркнули в компании. Кроме того,

в работе ряда сервисов компании «Яндекс» произошли сбои практически сразу после сообщений о сбоях у Mail.ru. Больше всего жалоб (61%) поступили на сбой почтового сервиса, 35% не могли загрузить сайт и 3% — «Яндекс. Деньги». Первые данные о неполадках появились около 11.40 по московскому времени.

Предыдущий сравнительно крупный сбой у Mail.ru произошел летом прошлого года. Пользователи сервиса заявили о проблемах со входом в почтовый ящик и указали на появление ошибки 500 — внутреннюю ошибку сервера — при использовании сервиса.

23 января массовые нарекания от пользователей стали поступать из-за сбоя сервисов крупнейшей поисковой системы интернета Google. Больше всего жалоб люди по всему миру отправляли из-за невозможности воспользоваться видеохостингом YouTube и почтой Gmail.

Около 65% пожаловавшихся не могли зайти на сервисы, еще около 34% не могли выполнять поиск.

Согласно данным, хуже всего сервисы Google работали в США, Канаде, Бразилии, Германии, Франции, Британии, Португалии, Испании и Колумбии. Также проблемы были замечены в ряде крупнейших городов России: Екатеринбурге, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

В конце ноября прошлого года сбой произошел в работе Twitter: треть юзеров не могла зайти на сайт, еще часть — запустить приложение на iPhone или iPad и 17% — не могли воспользоваться приложением на Android.

Периодически сбоят приложения и сервисы других компаний и брендов. В ноябре же Downdetector зарегистрировал жалобы пользователей на баги в работе Instagram, а за пару дней до этого на некоторое время у ряда людей перестал работать мессенджер Telegram.

В августе 2019 года именно российские пользователи больше прочих жаловались на сбой в работе Facebook. Больше всего пользователи сообщали о «белом экране», возникающем после попытки залогиниться или открыть сайт — социальная сеть не подгружала ни текст, ни картинки.

Крупный сбой в работе обеих социальных сетей случился и 23 июля — тогда на проблемы с доступом жаловались пользователи многих стран мира. По данным DownDetector, Instagram упал в Польше, Украине, Литве, России, Швейцарии, Германии и Франции. Facebook не работал в Бразилии, Польше, Украине и европейской части России.

В начале июля произошел сбой, который привел к приостановке работы крупнейших мировых соцсетей Facebook и Instagram, и популярного мессенджера WhatsApp.

У пользователей мессенджера возникли проблемы, прежде всего, с подключением к серверу. Кроме того, у некоторых юзеров не проигрывались голосовые сообщения. В Великобритании, Испании, Германии и других странах также жаловались на проблемы с получением и отправкой сообщений.

За месяц до этого пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. По данным портала, пользователи мессенджера заявили о проблемах с доставкой и получением сообщений. Как отмечается, некоторые пользователи также испытывают трудности с подключением к сервису.

Иногда причиной масштабных сбоев в работе IT-сервисов становятся хакерские атаки, однако компании обычно информируют пользователей и акционеров о подобных инцидентах. В частности, летом 2019 года «Яндекс» сообщил, что на ряд его сервисов были совершены «нападения», которые повлекли за собой сбой в работе некоторых из них.