Для вашей безопасности: в Tinder появится тревожная кнопка

Компания Tinder решила проявить заботу о своих пользователях и проанонсировала новые функции, связанные с безопасностью как в онлайне, так и вне него. Об этом сообщает Buzzfeed.

В скором времени в Tinder появится некая тревожная кнопка, с помощью которой пользователь сможет заявить о том, что находится в опасности на свидании.

В этой связи компания объединит свои усилия с сервисом Noonlight.

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«Noonlight выступает в роли молчаливого телохранителя в ситуациях, когда вы один или встречаетесь с кем-то впервые. Теперь, благодаря нашей интеграции с Tinder, он может служить поддержкой на свиданиях, помогая избежать плохих ситуаций и помогая пользователям встречаться друг с другом без опасений», — говорится в заявлении Бриттани ЛеКомт, соучредителя и главного управляющего компании Noonlight.

Кроме того, в приложении появится возможность заранее передавать информацию о дате и месте проведения свидания, а также кнопка для вызова полиции прямо туда, где проходит встреча — если у пользователя есть основания полагать, что он находится в опасности.

Если юзер нажимает на тревожную кнопку в Noonlight, ему приходит оповещение с просьбой ввести код. Если через какое-то время код от пользователя не приходит, диспетчер отправит ему текстовое сообщение. Если и оно останется без ответа, диспетчер позвонить правоохранительным органам.

«Если вы владелец дейтинг-сервиса, то должны управлять им так, как будто вы чья-то мать. Я много думаю о безопасности, особенно на наших платформах, и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать плохих ситуаций», — заявила Мэнди Гинсберг, исполнительный директор компании Match Group, владеющей Tinder.

В Tinder также пояснили, что пользователь не будет передавать свои личные данные, например, геолокацию напрямую в сервис — эта информация будет находиться лишь в распоряжении Noonlight.

«Noonlight не передает и не продает какие-либо данные, мы используем их только для того, чтобы помочь вам в случае чрезвычайной ситуации», — заявила представитель Noonlight Эдди Бхасин.

Она добавила, что пользователи смогут включать и отключать передачу данных о геолокации по своему усмотрению.

«Таким образом., когда вы идете на свидание, вы можете оставить его включенным, а когда ваше свидание окончено — выключаете», — пояснила представитель компании.

Новые функции появятся в Tinder с 28 января 2020 года.

Ранее дейтинг-приложения не раз подвергались критике за то, что они не прикладывают никаких усилий по защите своих пользователей от харассмента — как на платформе, так и в реальном времени. В декабре прошлого года зарубежные СМИ писали о том, что Match Group не защищает юзеров от пользователей, которые специально регистрируются в подобных сервисах для домогательств.

За последние десять лет стало известно о 157 инцидентах, связанных с насилием во время свиданий, которые стали результатом использования дейтинг-сервисов.

При этом жертвы, в большинстве своем женщины, познакомились со своими насильниками в приложениях, принадлежащих Match Group.

Тогда представитель компании заявил о том, что 157 случаев не идут ни в какое сравнение с десятками миллионов пользователей, которые использовали продукты компании и не пострадали. Помимо Tinder к Match Group принадлежат такие сервисы, как OkCupid, PlentyOfFish, Hinge и Match.com.