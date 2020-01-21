IT-управленец: кто возглавил Минцифру

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил обновленный состав правительства. Новым главой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, глава компании «РТ Лабс», являющейся «дочкой» ПАО «Ростелеком».

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С 2018 года эту должность занимал Константин Носков, ранее возглавлявший Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Накануне назначения нового кабинета министров принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что Носков не войдет в состав нового правительства из-за проблем с реализацией национального проекта «Цифровая экономика».

По статистике Счетной палаты, к концу прошлого года было израсходовано лишь 53% из запланированных на программу в федеральном бюджете 108 млрд руб., что стало самым низким показателем среди всех нацпроектов. Как заявил источник РБК,

основная претензия к Носкову и его министерству заключалась в том, что он не смог наладить взаимодействие между участниками программы, перекладывая многие функции и задачи на другие ведомства и компании.

Что касается нового министра, то Максуту Шадаеву 40 лет, он родился в Москве. В 2004 году закончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития. До 2004 года работал в ряде технологических компаний на руководящих должностях, пока не получил пост советника министра и директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации под руководством Леонида Реймана.

В 2008 году Шадаев перешел на должность советника руководителя администрации президента России Сергея Нарышкина. В феврале 2009 года он был включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров президента Российской Федерации. В 2012 году Максут Шадаев становится советником председателя Госдумы.

Через два года Шадаев получил пост министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, а уже в 2016 году был утвержден на должность заместителя председателя правительства Московской области.

В 2018 году Максут Шадаев покинул государственные посты ради должности вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам.

«Стратегией «Ростелекома» до 2022 года образование, медицина, госуслуги и геоданные отнесены к важнейшим направлениям развития бизнеса и роста показателей деятельности Группы компаний. Приветствую назначение Максута Шадаева. Новая должность предоставляет ему возможность максимально эффективно реализовать свой уникальный опыт государственного управления и внедрения информационных технологий для реализации стратегии компании», — заявил тогда глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В феврале прошлого года Максут Шадаев параллельно с уже имеющейся должностью стал генеральным директором АО «РТ Лабс», являющегося главной IT-«дочкой» «Ростелекома».

«Эксплуатация и развитие электронного правительства, региональная информатизация, а также продвижение ключевых решений для цифровой медицины, за которые традиционно отвечает компания «РТ Лабс», во многом формируют фундамент цифровой экономики России. Одной из важнейших стратегических задач является поддержание этих и наращивание новых направлений бизнеса в интересах «Ростелекома» и стратегии развития до 2022 года», — говорил Шадаев в начале 2019 года.