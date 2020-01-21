«Нужно быть готовыми»: глава Google предупредил об угрозах ИИ

Руководитель холдинга Alphabet и принадлежащего ему Google Сундар Пичаи написал колонку для Financial Times, в которой обозначил возможные угрозы технологии искусственного интеллекта.

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«Я рос в Индии и был очарован технологиями. Каждое новое изобретение сильно меняло жизнь моей семьи. Телефон избавил нас от долгой поездки в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов. Холодильник означал, что нам нужно меньше времени тратить на готовку, а телевизор позволил нам смотреть мировые новости и чемпионаты по крикету, которые раньше мы могли только представлять у себя в голове, слушая радио. Теперь я имею честь помогать в создании новых технологий, которые могут изменить жизнь людей по всему миру», — пишет Пичаи.

Одной из самых важных современных технологий бизнесмен назвал искусственный интеллект. По его словам, Google тесно сотрудничает с другими компаниями, помогая им внедрять ИИ в свою деятельность. Так, эта технология применяется в более точном выявлении рака груди у женщин, метеорологических прогнозах и сокращении задержек международных перелетов.

«Однако в истории полно примеров того, что преимущества технологий не всегда гарантированы», — заявляет Сундар Пичаи.

Так, например, двигатель внутреннего сгорания позволил людям путешествовать за пределы своего домашнего региона, но привел к большому количеству аварий. Интернет помог людям общаться друг с другом и получать информацию из разных источников, но также облегчил распространение фейков и лживых новостей.

Человечество должно быть готово к тому, что что-то может пойти не так. Существует большое количество опасений, связанных с возможными негативными последствиями использования ИИ — от дипфейков до злоупотребления технологией распознавания лиц.

«Несмотря на то что работа в этом направлении уже ведется, неизбежно появятся новые вызовы, с которыми ни одна компания или индустрия не справятся. В ЕС и США уже начали предлагать регулирующие законопроекты. Но международное согласие [по всем вопросам] будет иметь критическое значение для обеспечения работы глобальных стандартов. Чтобы его достичь, нам нужна договоренность по основным ценностям», — заявил глава IT-гиганта.

Он отметил, что рынок не должен самостоятельно принимать решения о том, как будет использоваться та или иная новая технология.

В свою очередь технологические компании должны позаботиться о том, чтобы их наработки использовались во благо и при этом были доступны всем слоям населения.

«У меня нет сомнений в том, что искусственный интеллект необходимо регулировать. Он слишком важен, чтобы так не делать. Единственный вопрос — как это лучше сделать», — сообщил Пичаи.

По его словам, в 2018 году Google опубликовал собственный свод принципов по ИИ, который призван обеспечить этическое использование этой технологии. Там также указаны сферы, в которых ИИ-проекты Google никогда не будут использованы — например, для массовой слежки или нарушения прав человека.

Однако Пичаи настаивает и на государственном регулировании. Он добавил, что законодателям не придется начинать с нуля, и предложил взять за основу Общий регламент по защите данных (GDPR), принятый на территории Европейского союза два года назад.

«Искусственный интеллект обладает потенциалом для улучшения жизни миллиардов людей, и самый большой риск заключается в том, что у него может не получиться. Но, обеспечив его ответственную разработку и универсальную пользу для всех, мы можем вдохновить будущие поколения поверить в силу технологий так же, как когда поверил я», — заключил руководитель Google.