В отключке: зачем России свой GitHub

В России могут создать отечественный аналог хранилища открытого кода GitHub, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство экономического развития. Сообщается, что репозиторий может быть полезен, если Россию отключат от GitHub ввиду каких-либо санкций.

Создание «российского GitHub» входит в федеральный проект «Искусственный интеллект» (ИИ) и оценивается в 2,1 млрд руб.

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Как сообщили в Минэкономразвития, этот проект — одно из ключевых мероприятий «для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». Ожидается, что новый репозиторий может быть запущен уже в следующем году, а к 2024 году количество таких хранилищ увеличится до пяти.

GitHub — крупнейший сервис для веб-разработчиков, являющийся хранилищем открытого кода и социальной сетью для специалистов. Маскотом GitHub является осьмикот, или октокот, — гибрид кота и осьминога. Владельцем сервиса является компания Microsoft, которая купила GitHub в 2018 году за $7,5 млрд.

Эксперты по-разному отнеслись к идее отечественного репозитория. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с «Интерфаксом» критически оценил новый проект.

«Ничего это не принесет. Попытаться можно.

Но проблема не в самом программном решении, а в людях, которые это решение используют.

Если для целей сохранения знания, в случае возможного «отключения» России от интернета, государству необходимо дублицировать информацию, то такая задача должна быть государством решена. Но это никак не соотносится с потенциальной конкуренцией GitHub, которая могла бы как идея вкладываться в суть такого проекта», — заявил Мариничев.

Если GitHub будет по-прежнему доступен для россиян и блокировки ресурса, о которой сейчас говорят, не произойдет, альтернативная площадка для публикации кода не будет востребована, считает Тимур Мякинин, архитектор интеллектуальных систем «Инфосистемы Джет».

«Такие ресурсы формирует профессиональное сообщество. Многие годы на GitHub выкладывали свой код тысячи программистов, там накоплена огромная база знаний.

Даже если обязать госструктуры выкладывать написанный по госзаказу код, это не решит проблему наполняемости ресурса.

Большинство проектов, которые делаются по заказу государства, закрытые. Объем кодовой базы по открытым проектам будет ничтожен», — указал собеседник «Газеты.Ru».

Как пояснил «Газете.Ru» заместитель генерального директора компании Selectel Сергей Пимков, Github — не единственный в своем роде сервис. Существует несколько больших и целый ряд локальных платформ-аналогов, на фоне которых Github стабильно и уверенно держит лидерство. И дело не только в качестве самого продукта, но и в многочисленном и лояльном сообществе, которое формировалось вокруг сервиса годами. Сами основатели Github называли его «социальной сетью для программистов», а размещение кода было основной, но далеко не единственной функцией.

«Технически построить еще один аналог Github не составляет проблем.

Другое дело — обеспечить его постоянное развитие и сформировать вокруг активное, деятельное коммьюнити.

Для этого нужна гибкость и свобода экспериментов, нужно прямое общение с пользователями. Подобные задачи хорошо решают небольшие стартапы, за которыми не стоят большие заказчики. Не верится, что такое возможно в рамках госзаказа», — сообщил Пимков.