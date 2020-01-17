Текст допроса: Дуров рассказал про криптовалюту Gram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала 100-страничный текст допроса российского долларового миллиардера, одного из создателей соцсети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram Павла Дурова.

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Программист давал показания по делу своей компании Telegram Group Inc., а также продажи криптовалюты Gram – об этом говорится в материалах федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, сообщает ТАСС.

14-часовой допрос был проведен 7 и 8 января дистанционно, поскольку Дуров находится в Дубае. Подследственный рассказал, что в компании Telegram Group Inc. работали 30 сотрудников, кроме того Дуров привлек за последние три года несколько сотен подрядчиков.

Также, Дуров пояснил, что мессенджером Telegram хотя бы раз в месяц пользуются около 300 млн человек, а в 2017 году таких было порядка 180 млн. Всю работу Дуров, по его словам, финансировал личными деньгами, а сам мессенджер является бесплатным. Касательно Gram, Дуров указал, что в 2018 году заработал на этой криптовалюте порядка $1,7 млрд.

В завершение текста указывается, что истец и ответчик попросили суд о разбирательстве в рамках упрощенной процедуры.

В октябре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США настояла на временном запрете работы офшоров Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые, предположительно, занимались первичным размещением криптовалюты Gram на американской территории и в ряде других стран.

По мнению Комиссии, оборот криптовалюты Telegram является незаконным, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным комиссии, к настоящему времени через 171 транзакцию компании продали около 2,9 млрд токенов Gram. Из них около 1 млрд токенов в ходе 39 транзакций приобретены американскими инвесторами, сумма этих сделок — $425,5 млн.

Эти операции SEC посчитала незаконными ввиду того, что выпуск Gram не зарегистрирован как эмиссия ценных бумаг в соответствии с законом от 1933 года.

В Telegram заявили, что намерены оспорить иск Комиссии, поданный против запуска Gram. Это следует из документа, опубликованного на сайте Court Listener.

В Telegram потребовали признать иск неправомерным, так как компания не стала регистрировать Gram в качестве ценной бумаги, потому что он ей не является.

«Gram все еще не существует, но в случае его появления он будет представлять собой валюту и/или товар, а не ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — говорилось в документе.

Представители Telegram подчеркнули, что компания ничего не нарушила и не подала заявление на регистрацию криптовалюты, так как это не предусмотрено американским законодательством. Кроме того, юристы Telegram также потребовали компенсации за причиненный ущерб.

После этого компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте. В документе от адвокатов компании говорится о том, что она не будет продавать созданную криптовалюту Gram минимум 5 месяцев и до того момента, пока суд не разрешит все юридические вопросы дела.

Позднее стало известно, что Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON после ее запуска, а также не станет брать на себя ответственность за управление платформой и обязательства по ее поддержке, говорилось в официальном сообщении компании.

«Telegram не будет контролировать TON. Код TON всегда будет открытым и общедоступным», — говорилось в сообщении.

У компании не будет уникальных прав внутри платформы, подчеркнули в Telegram. Кроме того, компания не берет на себя обязательства по поддержке TON и по созданию приложений для нее.

Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их директором значится Павел Дуров. Осенью прошлого года объем привлеченных инвестиций оценивался в $1,7 млрд. ICO Telegram должно стать крупнейшим в истории. В итоге планируется создать широко распространенный цифровой актив.