Берегите батарею: названы разряжающие смартфон приложения

Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов. Несмотря на то, что они не являются вредоносными по сути, так как не взламывают систему пользователя и не крадут его личные данные, их использование крайне нежелательно. После двух суток с момента установки эти программы скрывали свое присутствие на устройстве, а затем демонстрировали рекламные баннеры.

При этом баннеров было так много, что это не только мешало использованию приложения, но и негативным образом отражалось на аккумуляторе пользователя.

Суммарно эти 17 приложений, замедляющих смартфоны, скачали свыше 550 тыс. раз. При том им удалось довольно долго продержаться в Google Play, потому что формально они не нарушали правила сервиса — функционал этих приложений соответствовал их описанию. Кроме того, баннеры появлялись случайным образом, что усложняло процесс выявления злонамеренных действий.

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Среди программ, о которых сообщила компания Bitdefender, есть программы с обоями на рабочий стол, мобильные игры, сканер QR-кода, менеджер файлов и другие. Известно, что администрация Google была уведомлена об опасности, исходящей от этих приложений, и они уже удалены из магазина.

Иронично, что среди приложений, замедляющих работу гаджета, оказались гоночные симуляторы, обещающие игрокам всплеск адреналина от высоких скоростей.

Полный список приложений выглядит так: Car Racing 2019, 4K Wallpaper (Background 4K Full HD), Backgrounds 4K HD, QR Code Reader & Barcode Scanner Pro, File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer, VMOWO City: Speed Racing 3D, Barcode Scanner, Screen Stream Mirroring, QR Code - Scan & Read a Barcode, Period Tracker - Cycle Ovulation Women's, QR & Barcode Scan Reader, Wallpapers 4K, Backgrounds HD, Transfer Data Smart, Explorer File Manager, Today Weather Radar, Mobnet.io: Big Fish Frenzy и Clock LED. Если на вашем смартфоне установлено хотя бы одно приложение из этого перечня, то эксперты рекомендуют немедленно от него избавиться.

Ранее портал Business Insider со ссылкой на управляющего директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте сообщил о том, что зачастую пользователи смартфонов самостоятельно сокращают срок работы аккумуляторов. Как оказалось, распространенная привычка заряжать гаджет по ночам негативно влияет на продолжительность жизни батареи.

Если гаджет остается на подзарядке слишком долго, например, несколько часов после того, как уровень заряда достиг 100%, это ускоряет процесс износа литий-ионных батарей, установленных в большинстве устройств.

«Если вы собираетесь зарядить свой смартфон полностью и держать его на уровне 100%, то есть оставить подключенным к сети всю ночь, то это негативно скажется на сроке службы аккумулятора», — заявил Шульте.

Если повторять это действие регулярно, то литий-ионные батареи, имеющие свойство изнашиваться со временем, прослужат пользователю гораздо меньше, утверждает эксперт.