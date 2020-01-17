«Йцукен», «солнышко», «привет»: какие пароли выбирают россияне

В 2019 году самыми популярными паролями среди россиян стали «пароль», «йцукен» [кириллический вариант qwerty] и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock. Сообщается, что годом ранее эти же комбинации держали за собой лидерство, сменив лишь позиции в топ-3.

В первую десятку также вошли «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Нетрудно заметить, что все эти комбинации являются простейшими и обеспечивают лишь самый низкий уровень защиты. Многие пользователи намеренно игнорируют требования безопасности и придумывают такой пароль, чтобы всегда иметь его в голове. Более того, некоторые используют один и тот же пароль на нескольких ресурсах, что строжайше запрещено базовыми правилами кибергигиены.

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Как пояснил изданию технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, после взлома одного из аккаунтов пользователя, например, электронной почты, запускается цепная реакция — злоумышленник анализирует письма с оповещениями о регистрации на других сайтах и практически без усилий получает доступ к большому объему личных данных пользователя.

Плачевная ситуация с ненадежными паролями наблюдается не только в России, но и во всем мире. По данным исследования NordPass,

в топ-10 самых популярных комбинаций в мире попали следующие — 12345, 123456, 123456789, test1, password, 12345678, zinch, g_czechout, asdf и qwerty.

Пользователи категорически отказываются придумывать сложные пароли, потому что это усложняет им процесс авторизации. Более того, многие считают, что если их пока еще не взломали, значит они находятся в безопасности, но это не так. Глобальные утечки баз данных с паролями случаются каждый год, что повышает шансы юзера быть взломанным кибермошенником.

На текущий момент некоторые онлайн-сервисы начали бороться с плохими паролями, запрещая пользователю регистрироваться под простейшей комбинацией — обычно требуется указать хотя бы одну цифру или заглавную букву. Впрочем, такие ограничения пока не распространены во всем интернете.

В январе 2019 года эксперт по информационной безопасности Трой Хант обнаружил базу данных объемом 87 гигабайт, содержащей почти 22 млн уникальных паролей и свыше 772 млн электронных адресов интернет-пользователей со всего мира.

Этот архив получил название «Collection #1» и считается крупнейшей утечкой персональных данных за всю историю Всемирной паутины.

Как утверждает Хант, эта база паролей и адресов сформировалась в результате сразу нескольких утечек данных, самые первые из которых датируются 2008 годом.

Впоследствии выяснилось, что найденная Хантом база является лишь малой частью более крупного массива данных. В дополнение к Collection #1 объемом 87 Гб, были также обнаружены Collection #2 (526 Гб), Collection #3 (37 Гб), Collection #4 (178 Гб), Collection #5 (42 Гб) и еще две других папки, содержимое которых составляет 126 Гб личных данных.

«База Collection #1 является результатом многолетнего сбора взломанных и утекших данных из различных источников в даркнете и аналогична недавней утечке, затрагивающей немецких политиков, знаменитостей и журналистов. Новости о Collection #1 должны послужить сигналом тревоги, чтобы люди сменили свои пароли на надежные и уникальные, в идеале сложные фразы, состоящие из различных символов, или начали использовать менеджеры паролей», — сообщил «Газете.Ru» в январе 2019 года специалист по исследованию вредоносного ПО Avast Ладислав Зезула.

Однако, судя по результатам прошедшего года, даже такие масштабные происшествия не заставляют пользователей выйти из собственной зоны комфорта и сменить пароль на более сложный. Несмотря на то, что мы живем в такое время, когда интернет является частью жизни свыше половины населения планеты, всеобщий уровень киберграмотности пока оставляет желать лучшего.