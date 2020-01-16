Султан озолотился: сколько россияне потратили на приложения

Россия стала шестой страной в мире по количеству загрузок мобильных приложений — ее жители скачали свыше 5 млрд программ для смартфонов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета App Annie «State of Mobile 2020» (есть в распоряжении «Газета.Ru»).

При этом россияне потратили на приложения и платные функции $1,06 млрд, тем самым увеличив свои расходы на 155% за три года.

В 2019 граждане РФ тратили на мобильные приложения по 2,5 часа в день, что на 10% больше результатов двухлетней давности.

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Самым «любимым» сервисом среди жителей России стал мессенджер WhatsApp — он лидирует и по количеству скачиваний, и по объему проведенного в нем времени. Вторым в списке самых скачиваемых оказался «Сбербанк-Онлайн». На третьем месте — мобильная версия социальной сети «ВКонтакте». Популярный во всем мире китайский сервис TikTok в России оказался лишь на пятой строчке. При этом отмечается, что в 2019 году россияне провели в TikTok 55 млн часов.

В топ-3 приложений по числу ежемесячных активных пользователей в России вошли мессенджеры WhatsApp и Viber, а также «ВКонтакте».

Что же касается сервисов, на которые россияне потратили больше всего денег, то лидером стала соцсеть «ВКонтакте», а также музыкальный сервис Boom. На третьей строчке расположился онлайн-кинотеатр ivi.

Как следует из отчета App Annie, на мобильные игры приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений. В 2019 году общая сумма расходов составила $86 млрд во всем мире, а уже через год по прогнозам она превысит $100 млрд.

Если рассматривать категорию игр, то больше всего денег россияне потратили на «Великого Султана». Второй в этом рейтинге оказалась Empires & Puzzles, а третьей — Gardenscapes.

Отдельно отмечается, что в этом году в России существенно выросла доля популярных приложений в категории «Еда» — на 224% по сравнению с 2018 годом.

При этом лидером по загрузкам в 2019 году в категории «Социальные сети и коммуникации» стало приложение GetContact, позволяющее блокировать спам.

«В отличие от всех стран, которые участвовали в рейтинге, Россия отдала предпочтение приложению, позволяющему блокировать нежелательные звонки и спам-сообщения, что характеризует отношение россиян ко все возрастающему количеству назойливых рекламных звонков. Набирает популярность приложение F3 — как и во всем мире, особенно им любят пользоваться представители поколения Z, которое, являясь первым поколением, выросшим с мобильным телефоном, ценит личное пространство и ищет анонимного общения и искренних комментариев», — заявил управляющий директор App Annie в Европе Пол Барнс.

Что же касается общемировых тенденций, в 2019 году наблюдалось рекордное число загрузок. Всего пользователи во всем мире скачали 204 млрд приложений, что на 46% больше, чем в 2016 году. Топ самых «качающих» стран возглавили Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Кроме того, App Annie отмечает, что в 2019 году пользователи окончательно сделали выбор в пользу смартфона при просмотре развлекательного контента — в 2019 году юзеры во всем мире провели в подобных приложениях на 50% больше времени, чем два года назад.