Убийство Windows 7: Microsoft подставил банки

Начиная с 14 января Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7, выпущенной еще в 2009 году. Это означает, что компания больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

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Однако, несмотря на то что пять лет назад была выпущена актуальная версия операционной системы Windows под номером «10», многие пользователи все еще полагаются на «семерку».

Все, кто до сих пор не обновился до Windows 10, подвергают себя риску хакерской атаки и потери данных.

Еще тревожнее ситуация среди корпоративных клиентов Microsoft — существует большое количество компаний, чьи офисы «сидят» на Windows 7. Причин этому несколько, одна из которых — соглашение с Microsoft о технической поддержке. Как оказалось, многие российские банки все еще надеются именно на «семерку», что может создать для них ряд проблем, передает «Коммерсантъ».

Как сообщил изданию архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, работа на операционной системе, которая лишена технической поддержки, приравнивается к нарушениям информационной безопасности, из-за чего банк может получить предписание от Центробанка. При этом ЦБ не удовлетворит тот факт, что организация способна самостоятельно обеспечить безопасность своих систем — важно лишь то, что установленная на компьютерах версия устарела. Сообщается, что работа без официальной технической поддержки запрещена требованиями информбезопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Крупнейшие российские банки сообщили «Ъ», что либо уже провели обновление систем, либо находятся в процессе.

По данным Cisco, каждый пятый компьютер в российских кредитных организациях работает на базе Windows 7.

При этом, если верить статистике Statcounter на декабрь 2019 года, доля компьютеров с «семеркой» во всей России достигает 32%.

Несмотря на то что Windows 10 является более продвинутой и современной версией ОС, многие не спешат обновляться до «десятки». Некоторым просто лень, потому что «все и так работает». Другие используют устаревшие устройства, которые «не потянут» Windows 10, считая новый компьютер бесполезной тратой денег. Лишь в начале прошлого года, спустя четыре года после запуска, доля Windows 10 на рынке обогнала Windows 7. По состоянию на сентябрь 2019 года 50,99% пользователей Windows отдают свое предпочтение именно «десятке». Windows 7 выбрали 30,34%. На долю Windows 8 пришлось 0,63%, а Windows Vista — 0,15%.

1,57% все еще пользуются Windows XP, которая увидела свет в 2001 году — почти 20 лет назад.

Известно, что поддержка Windows 8, которая вышла в промежуток между «семеркой» и «десяткой», завершится 10 января 2023 года. Тем не менее, восьмой версии Windows так и не удалось стать популярной, поэтому отказ от ее обслуживания вряд ли принесет пользователям столько же проблем.

Тем временем специалисты в сфере кибербезопасности рекомендуют всем, кто все еще пользуется Windows 7, срочно обновить систему — несмотря на то что «десятка» не является идеальной операционной системой, она гораздо более защищена, чем «семерка».