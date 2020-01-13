Пока не складывается: чего ждать от рынка гибких смартфонов

Неудачный релиз одного из первых массовых смартфонов с гибким экраном Samsung Galaxy Fold не только не отвадил вендоров от использования этого форм-фактора, но и вдохновил на новые проекты. В 2020 году ожидается сразу несколько «гнущихся» телефонов, которые, как наверняка надеются их производители, не повторят ошибок Galaxy Fold и обязательно найдут своего покупателя.

Прежде всего, речь идет о попытке №2 для Samsung — смартфоне Galaxy Z Flip, официальная презентация которого намечена на 11 февраля. В отличие от Galaxy Fold, который сгибается по вертикальной оси, Galaxy Z Flip будет гнуться по горизонтальной — то есть, фактически, будет «раскладушкой».

После провала с Galaxy Fold, который оказался слишком хрупким и слишком дорогим, у Samsung не так много шансов вернуть расположение пользователей, особенно учитывая такой скорый релиз одной складной модели за другой —

создается ощущение, что у южнокорейского производителя было слишком мало времени, чтобы провести работу над ошибками.

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Однако, по слухам, кое-что в Samsung все-таки успели исправить — предположительная цена Galaxy Z Flip составит менее $900, что существенный прогресс относительно $1980, которые просят за Galaxy Fold.

В 2020 год врывается со своим складным смартфоном и Motorola. Компания возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран.

Несмотря на чувство ностальгии, на которое явно рассчитывает Motorola, существуют сомнения касательно большого спроса на новый Razr. Процессор этого гаджета не самый производительный на рынке, а аккумулятор вмещает скромные 2510 мАч. Кроме того, на мобильном рынке огромное количество устройств с отличными тройными и четверными основными камерами, а у Razr она только одна, и та лишь на 16 Мп. При этом стоимость нового гаджета составит $1500, что дороже любого флагмана от Apple.

Учитывая, что большинство покупателей при покупке смартфона делают ставку на его производительность и камеру, то шансов у Razr очаровать пользователей не так уж много.

Попробовать свои силы с новым форм-фактором надеется и Microsoft, которая в октябре представила сразу два складных устройства. Правда, они не обладают гибким экраном — фактически у них два отдельных дисплея со швом посередине. Впрочем, оба устройства вполне вписываются в новый тренд, так что их тоже можно принять в гонку гнущихся гаджетов.

Satya Nadella spotted using the upcoming Microsoft Surface Duo – MSPoweruser https://t.co/HtbPNcnHIr pic.twitter.com/aAoPijPXqe — Beta Droid India (@BetaDroidIndia) January 13, 2020

Surface Duo является смартфоном, а Surface Neo — планшетом, но дизайн у них практически идентичный. Duo будет функционировать на базе Android, а Neo — на модифицированной версии Windows 10. Цены на эти гаджеты пока не объявлены, но аналитики считают, что бюджетными они точно не будут.

Одним из самых дорогих гибких гаджетов, которые уже были анонсированы, является маленький складной ПК от Lenovo ThinkPad X1 Fold, стоимость которого будет начинаться от $2499. В раскрытом виде он похож на планшет, а в полураскрытом — на ноутбук, чья виртуальная клавиатура располагается на одной из половин экрана.

Lenovo Thinkpad X1 Fold prototype hands-on pic.twitter.com/TSUKr09gn7 — The Verge (@verge) January 9, 2020

Кроме того, в комплект ThinkPad X1 Fold войдет и обычная физическая клавиатура — для всех ценителей механических кнопок. Но даже в этой комплектации цена устройства пока слишком высока для рядового потребителя.

Не исключено, что в 2020 году появятся и другие гнущиеся гаджеты. Так, например, многие ждут анонса от компании Apple. Однако, пока реальность такова, что производители могут предложить лишь средние характеристики за завышенную цену.

Эти устройства могут привлечь лишь пользователей с относительно высоким достатком, которые предпочитают приобретать технологические новинки на самом старте их появления на рынке.

Нельзя сказать, что новый форм-фактор является провалом, но ему явно понадобится время, чтобы исправить все недочеты и выравнять цены относительно других гаджетов на рынке.