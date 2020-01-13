Ушел от наказания: Google покинул главный юрист

Главный юрист Google, 56-летний Дэвид Драммонд принял решение покинуть компанию в конце января текущего года. Как он отметил в своем письме, адресованном всем сотрудникам «корпорации добра», он принял такое решение после «тщательных раздумий».

«После того, как Ларри и Сергей [Пейдж и Брин — сооснователи Google — «Газета.Ru»] оставили руководящие посты, компания вступает в новую фазу, и мне кажется, что сейчас самое время уступить лидерство следующему поколению», — пишет Драммонд.

В своем письме он также выразил благодарность компании за создание «самой привлекательной и многообещающей профессиональной атмосферы», на которую он «мог только надеяться».

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Если не знать всей предыстории о карьере Драммонда, то может сложиться впечатление, что очередной ветеран компании, отдавший ей почти 20 лет жизни, трогательно прощается со своими коллегами.

Однако, в прошлом Драммонд был участником сразу нескольких скандалов, ни за один из которых он не понес значимого наказания.

close Дэвид Драммонд Дэвид Драммонд AP

В августе прошлого года экс-юрист Google Дженнифер Блейкли, пострадавшая от произвола начальства компании, заявила о том, что многие топ-руководители корпорации без зазрения совести участвуют в «распутстве и разврате».

С Дэвидом Драммондом Блейкли познакомилась, когда устроилась в юридический отдел компании. На тот момент он был женат и воспитывал сына.

В 2004 году на одной из вечеринок Драммонд якобы заявил Блейкли о том, что мечтал бы завести еще детей, но их отношения с женой были далеки от идеальных. Вскоре после этого у Драммонда и Блейкли завязался роман, который был строго запрещен согласно политике компании, поэтому приходилось держать его в тайне.

Тем не менее, в 2007 году, когда у них родился сын, Драммонд заявил об их отношениях в отдел кадров. Вскоре после этого Блейкли намекнули, что ей придется покинуть юридический отдел.

Ее перевели в другой департамент, в котором она не могла работать из-за отсутствия опыта, и спустя год после этого она вовсе уволилась. После этого ее отношения с Драммондом также были исчерпаны.

Блейкли рассказала, что попросила бывшего любовника присмотреть за больным сыном, но узнала, как Драммонд уехал в Сан-Франциско с двумя женщинами, с одной из которых у него потом завязался новый роман. Также по слухам он завел отношения со своей секретаршей.

Сам Драммонд отрицает факт многочисленных любовных связей. Однако, это не единственный его проступок. В 2018 году стало известно, что один из создателей операционной системы Android Энди Рубин изнасиловал одну из сотрудниц Google, а также якобы содержал несколько любовниц и продавал их другим клиентам, будучи в браке. При этом руководство компании, включая Дэвида Драммонда, решило не предавать эту историю огласке, и не только не отправили Рубина под суд, но и выплатили ему денежную компенсацию в размере $90 млн за внезапное увольнение.

Рядовые сотрудники Google были возмущены тем, что начальство покрывало насильника и еще приплачивало ему за харассмент.

Несмотря на то, что Драммонд не получит «золотой парашют» при увольнении, нетрудно заметить, что ему удалось избежать какого бы то ни было наказания за свою роль в том, как IT-гигант замалчивал домогательства и другие нарушения рабочего порядка. Известно, что в связи с этими случаями против совета директоров Alphabet, частью которого был и Драммонд, подан судебный иск, но есть большая вероятность, что холдинг отделается крупным штрафом, а его представители так же не понесут персональной ответственности.