С новым тарифом: операторы повысили цены

Начиная с 13 января мобильный оператор «МегаФон» увеличивает стоимость своих архивных тарифов, сообщает РИА «Новости». Как заявили в компании, такая мера была вызвана ростом потребления услуг мобильной связи. В пресс-службе добавили, что рост цен затронет лишь небольшой круг абонентов.

Реклама

Что же касается «Билайна», то этот оператор увеличит плату за свои архивные тарифы 16 января. По словам представителя оператора, этот шаг вызван «рыночной ситуацией», в рамках которой компания должна предусмотреть дополнительные затраты на реализацию «закона Яровой» и закона «об устойчивом рунете».



В МТС отказались комментировать тему роста цен на тарифы, а в Tele2 не смогли оперативно предоставить ответ на запрос агентства.

О том, что операторы увеличивают стоимость архивных тарифов, стало известно еще в конце 2019 года.

Тогда «Известия» со ссылкой на аналитиков в мобильной сфере заявили о том, что рост цен на связь может достигнуть 10%, а то и 18%.

При этом увеличение цен на тарифы у российских мобильных операторов «Билайн» и «МегаФон» наблюдалось и в прошлом году. Тогда многие эксперты связали увеличение платы за звонки с ростом ставки налога на добавленную стоимость.

«Вообще «Билайн» в течение года проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», — сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

В официальном Twitter-аккаунте «МегаФон» также были обозначены причины роста тарифов — это объяснялось «реакцией на изменения рынка».

«Это и рост НДС, и инфляция, и колебание курса валют. Так мы можем поддерживать качество наших услуг и улучшать их!» — говорилось на странице «МегаФон» в социальной сети.

В декабре 2019 года депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян.

Чернышов выдвинул три инициативы. Первая — запуск платформы-агрегатора для физических и юридических лиц, позволяющей проверить, какие мобильные номера зарегистрированы на индивида или компанию. Вторая — всероссийская перепись SIM-карт населения, чтобы выявить уже нефункционирующие номера.

Кроме того, депутат хочет усилить надзор за оборотом серых «симок» в даркнете.

По словам Чернышова, необходимость этих действий обусловлена тем, что злоумышленники пользуются личными данными законопослушных граждан, регистрируют на них телефонные номера, которые впоследствии используются в преступных схемах. Депутат намерен привлечь к переписи и контролю за SIM-картами крупнейших сотовых операторов, которые поддержали инициативу Чернышова, но подчеркнули, что это потребует дополнительных финансовых затрат.