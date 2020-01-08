«Летим в Иран»: американцев завалили «повестками» в армию

Армия США выпустила предупреждение о «мошеннических» SMS-сообщениях, в которых говорится о том, что их получатель подлежит срочному призыву на военную службу, передает Business Insider.

Реклама

В рассылке, отправленной на большое количество американских номеров сообщалось, что призывная комиссия пыталась несколько раз связаться с абонентом по электронной почте, но он так и не ответил.

Получателя сообщения просят явиться в ближайший призывной пункт для немедленной отправки в Иран.

close Hubert Delany III/Army

При этом отдельной строчкой указывается, что отправителю известно, что этот номер телефона активен, поэтому за игнорирование сообщения получателю грозит штраф и тюремное заключение сроком до шести лет.

Официальный представитель командования US Army Recruiting Command (USAREC), ответственного за призыв потенциальных солдат, заявил о том, что эти сообщения рассылались «по всей стране несколькими разными бригадами». После этого в USAREC начали поступать звонки и электронные письма с просьбой пояснить содержание SMS-сообщений, но ведомство заявляет, что не имеет с ними ничего общего.

«Это не наша рассылка, это обман», — заявил представитель командования.

Очевидно, что мошенники воспользовались обострившимися отношениями между США и Ираном в связи с устранением иранского генерала Касема Сулеймани, чтобы посеять панику среди американцев. Из-за эскалации ближневосточного конфликта в трендах социальных сетей все еще можно увидеть хэштеги #WWIII [Третья мировая война — «Газета.Ru»]. Неудивительно, что в сложившейся ситуации многие получатели этих сообщений без колебаний поверили в их подлинность. Впрочем, военный призыв в США пока не объявлен — последний раз он проходил в 1973 году в связи с войной во Вьетнаме.

В начале 2018 года в США была зафиксирована массовая рассылка, которая так же напугала американцев. Жители Гавайев получили SMS-сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону островов.

«Немедленно найдите убежище. Это не учебная тревога», — говорилось в послании, которое довело местных жителей до состояния неконтролируемой паники.

Как выяснилось позднее, сообщение было отправлено по ошибке из-за того, что ответственный сотрудник «нажал не на ту кнопку».

«Я знаю из первых уст, какое воздействие оказало сегодняшнее ложное предупреждение на всех нас на Гавайях, я приношу извинения за боль и смятение, которые оно вызвало. Я тоже ужасно огорчен этим и делаю все возможное, чтобы незамедлительно улучшить наши системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — написал губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж в своем твиттере.

Вскоре после этого казуса Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США объявило о тестировании новой системы экстренного оповещения, которая называется «президентской» — в случае катастрофы или стихийного бедствия Дональд Трамп отправит всем американским гражданам SMS-сообщение с предупреждением.

Многие пользователи социальных сетей восприняли «президентское оповещение» в штыки, заявив о том, что они не подписывались на то, чтобы получать какие-либо личные сообщения от Трампа в своем телефоне.

Кроме того, некоторые скептики предположили, что американский президент может злоупотреблять этой системой, посчитав ее своим новым Twitter-аккаунтом. Впрочем, у системы оповещения есть встроенные меры безопасности, которые в теории не позволят Трампу использовать ее в своих частных целях.