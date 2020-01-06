На своей волне: чем один 5G отличается от другого

Быстрый, еще быстрее

Аналитики прогнозируют, что именно 2020 год станет годом активного развертывания сетей 5G. Благодаря новому стандарту мобильной связи скорость передачи данных будет увеличена в несколько раз, а задержка сигнала сократится до 1 миллисекунды.

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Однако не все сети пятого поколения работают одинаково. 5G можно условно разделить на две категории — те сети, которые работают на низко- и среднечастотных диапазонах, и те, которые работают в миллиметрововом диапазоне.

Обе эти категории гораздо быстрее, чем 4G, но при этом отличаются друг от друга по скорости передачи данных.

Как подтвердил «Газете.Ru» архитектор бизнес-решений VMware Артем Гениев, консорциум 3GPP определил 36 частотных диапазонов для 5G в интервалах до 1 ГГц, от 1 ГГц до 6 ГГц и больше 24 ГГц. Это создает группу частотных диапазонов, которые универсально относятся к 5G (например, 3500 МГц). Важно, что такое определение спектра позволяет операторам связи осуществить рефарминг их текущего 2G/3G/4G-спектра под развертывание сетей 5G.

Диапазоны до 1 ГГц обеспечивают отличное покрытие и поддерживают такие сценарии, как массовый интернет вещей. Спектр в этом интервале включает как хорошо известные диапазоны (800/850/900 МГц), так и новые (600/700 МГц). Диапазоны, относящиеся к среднему интервалу от 1 ГГц до 6 ГГц, обеспечивают хороший баланс покрытия и сетевой емкости. Ожидается, что большинство операторов связи по всему миру будут разворачивать свои сети в расширенном диапазоне 3,5 ГГц (3,3 ГГц — 4,2 ГГц). Что касается спектра в интервале выше 6 ГГц, то есть в миллиметрововом или mmWave-диапазоне, спектр 26/28/40 ГГц является ключевым для воплощения в жизнь ультраскоростных подключений.

«На практике, несмотря на то, что спектр mmWave в конечном итоге станет ключевым для 5G, многие первоначальные внедрения сетей связи пятого поколения будут происходить в диапазоне 3,5 ГГц, который станет основным диапазоном для 5G на ближайшие годы.

Маловероятно, что внедрения в диапазонах выше 6 ГГц будут массовыми вследствие необходимости в существенном уплотнении радиосети.

Диапазон 3,5 ГГц является особенно привлекательным потому, что способен обеспечить покрытие на уровне LTE 1800 МГц за счет использования таких технологий, как MIMO [метод пространственного кодирования сигнала — «Газета.Ru»] и активного управления диаграммой направленности. Это позволяет переиспользовать существующую карту развертывания базовых станций и сократить затраты оператора на внедрение 5G», — заявил Гениев.

Придется подождать

Хотя вендоры уже выпускают смартфоны с поддержкой 5G и в некоторых странах уже развернуты частные сети пятого поколения, аналитики сомневаются в том, что именно 2020 год станет годом распространения этой технологии.

«Несмотря на то что в 2020 году многие операторы связи перейдут от экспериментов к практической модернизации своих сетей и внедрению технологий 5G, этот год вряд ли станет годом массового проникновения сетей 5G в абонентскую базу.

По прогнозу GSMA в 2020 году в мире будет менее 100 млн 5G-абонентов.

Отметку в 1 млрд абонентов сети 5G пройдут, по этим же прогнозам, до конца 2024 года. В 2025 году доля 5G-подключений составит порядка 15% от всех подключений подвижной связи», — пояснил Артем Гениев.

«Ожидается, что перемены, которые произойдут в ближайшие годы после перехода к 5G, будут очень глобальными, а точнее — из области научной фантастики. Но уже сейчас ясно, что в 2020 году 5G изменит многие отрасли, при этом появится много новых», — считает генеральный директор Lenovo Russia Александр Катаев.

По его словам, в 2020 году продолжится развертывание 5G, а компании будут создавать частные сети для производственных объектов, чтобы повысить эффективность труда сотрудников и КПД машин.

Необходимые для новой технологии устройства появятся достаточно быстро, но потребители смогут оценить все преимущества связи пятого поколения только тогда, когда необходимые сети, операторы связи и инфраструктура получат большее распространение, заявил собеседник «Газеты.Ru».

Влияние 5G, как и других прорывных технологий, которые претендуют на изменение многих привычных процессов и сервисов, будет проявляться постепенно, соглашается Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и Белоруссии.

«Несмотря на то что многие эксперты называют 2020 год началом развертывания, потребуется еще немало времени для того, чтобы эти сети стали стандартом. Мы знаем, что переход на 5G требует серьезных инвестиций, что тоже является сдерживающим фактором. Безусловно, в 2020 году будут сделаны новые шаги по внедрению 5G, но развертывание потребует времени и ресурсов», — заключил Харитонов.