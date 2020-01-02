Шпион под елкой: чем опасны смарт-подарки

Интернет небезопасных вещей

Благодаря частому появлению в СМИ информации о мошеннических звонках и кражах денег с банковских карт люди уяснили необходимость бережного обращения с компьютерами и смартфонами. Все мы знаем, что, оставив свой телефон без внимания в людном месте или нажав на подозрительную ссылку, можно остаться без денег или невольно передать мошенникам конфиденциальную информацию о своем бизнесе.

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При этом люди беспечно относятся к использованию «умных» колонок, смарт-часов и роботов-пылесосов, считает заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Эти гаджеты относятся к так называемому интернету вещей [Internet of Things, или IoT] — то есть тем устройствам, которые имеют подключение к интернету, а значит могут самостоятельно обновляться или, например, скачивать данные.

Это означает, что «умные» микроволновки и чайники по уровню опасности становятся в одну линию с обычным смартфоном.

Получив несанкционированный доступ к таким устройствам, злоумышленники могут перехватить трафик домашнего интернета, заразить домашние компьютеры вирусами и таким образом получать как персональную, так и платежную информацию о пользователе.

«Скачивая в мобильный телефон приложение для управления роботом-пылесосом, никто не задумывается о том, что желание убраться в квартире может принести что-то кроме пользы. На самом же деле, получив доступ к любому «умному» гаджету, хакер фактически может получить полный контроль над всеми операциями, включая банковские, на персональных компьютерах и устройствах, подключенных к домашней интернет-сети», — отмечает Сергиенко.

В прошлом году специалистами по информационной безопасности университета Бен-Гуриона (Израиль) был проведен эксперимент, показавший, что практически любое смарт-устройство можно взломать за полчаса.

Разработчики гаджетов стремятся максимально удешевить их производство, чтобы конечная цена на полке оказалась привлекательной для потенциальных покупателей. Поэтому нередко в них совсем не предусмотрены механизмы противодействия внешним проникновениям.

Еще один эксперимент, проведенный специалистами Мичиганского университета, показал, как легко можно взломать «умный дом» с помощью простой лазерной указки – исследователи смогли получить доступ к «умной колонке» и открыть двери гаража.

Игрушки с подвохом

Наряду со взрослыми жертвами злоумышленников все чаще становятся дети. Смарт-часы, радио-няни и развивающие интерактивные игрушки созданы, чтобы обезопасить малыша и дать ему возможность развиваться. Однако мало кто задумывается, что, взломав такую игрушку, злоумышленник может войти в прямой контакт с ребенком и причинить ему вред.

«К сожалению, безобидный внешний вид и простой интерфейс «умных» игрушек создают иллюзию полной их безопасности, и родители забывают про элементарные правила безопасности при обращении с устройствами интернета вещей.

Сам же ребенок зачастую еще не способен заметить признаки взлома в работе устройства или понять, общается он в интернете с дружелюбным героем игры или реальным злоумышленником», — пояснил эксперт.

В США было несколько громких случаев, связанных со взломом «умных» колонок. Так, в январе текущего года смарт-устройство бренда Nest (принадлежит Google) неожиданно начало транслировать сообщения о неминуемом ракетном ударе со стороны КНДР.

«Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты направляются в Лос-Анджелес, Чикаго и Огайо», — предупредило устройство, продолжая снова и снова повторять сообщение.

Владелица камеры Лора Лайонс заявила, что ее семья испытала «пять минут чистого ужаса», а 8-летний ребенок от страха спрятался под одеяло.

Кроме того, в декабре 2018 года стало известно о другом хакерском взломе — около полуночи супруги из Хьюстона услышали чужой голос в своей комнате.

«Я украду вашего ребенка. Я сейчас в его комнате», — заявил неизвестный.

К счастью, ничего страшного не случилось — в комнате никого не было, а злоумышленник просто развлекался, пугая их с помощью передатчика. А вот многодетная мать Габби Надер из США решила не рисковать и выбросила «умную» камеру после того, как ее двухлетняя дочь рассказала, что общается с неким мужчиной с помощью гаджета.

«Разумеется, мы не рекомендуем полностью отказываться от использования новых технологий, но советуем придерживаться простых правил защиты информации. На всех «умных» устройствах как правило установлен самый простой пароль, и разработчик рекомендует заменить его сразу после покупки, однако не все пользователи строго следуют этой инструкции.

Не ленитесь и замените пароль по умолчанию на более стойкий.

Вторым немаловажным фактором является наличие и своевременное обновление антивирусных программ на всех домашних устройствах, включая мобильные. А если мобильными устройствами в вашем доме пользуется ребенок, стоит подключить к ним функцию «родительский контроль» — сейчас этот сервис доступен практически для всех типов гаджетов», — порекомендовал Игорь Сергиенко.