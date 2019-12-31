Битва консолей: раскрыты характеристики PlayStation 5

Эксперты портала Eurogamer собрали все слухи о вероятных характеристиках Sony PlayStation 5 и составили прогноз о производительность консоли следующего поколения, а также сравнили ее с главным конкурентом — Xbox X Series.

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Так, предположительно PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками и поддержкой технологии SMT. Кроме того, в PS5 будет кастомная видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц, а также оперативная память формата GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБит/c (возможно 512 ГБит/c).

Что же касается Xbox Series X, то у этой консоли будет такой же 8-ядерный процессор, кастомная видеокарта AMD Radeon Navi с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц и оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 ГБит/c.

Эксперты прикинули, что характеристики обеих консолей будут примерно одинаковыми, но с некоторыми отличиями.

Прежде всего, Xbox Series X может получить большую пропускную способность оперативной памяти, чем у PS4. Однако, это неминуемо скажется на стоимости приставки.

Тем временем, в Sony могут искусственно занизить производительность компонентов, чтобы цена конечного продукта оставалась на приемлемом уровне. Таким образом, PlayStation 5 сможет сохранить баланс «цена-качество», но незначительно уступит конкуренту по характеристикам.

Ожидается, что релиз обеих консолей состоится в конце 2020 года.

Sony PlayStation 5 пока еще не была представлена официально, поэтому пока никто не знает, как она будет выглядеть внешне. Однако, в конце ноября в Twitter был опубликован снимок консоли в том виде, в котором ее тестируют разработчики.

На фото также можно увидеть геймпад нового поколения, который визуально ничем не отличается от предыдущего. Отмечается, что пользователи именно такую приставку купить не смогут — дизайн для потребителя будет изменен. Сообщается, что это обычная практика для производителя, чтобы до презентации никто из инсайдеров не мог «слить» фотографии будущего продукта.

А вот Xbox Series X уже показали — презентация от Microsoft состоялась в рамках мероприятия Game Awards.

Консоль выглядит как массивная башня с решеткой наверху и напоминает персональный компьютер.

Ее можно будет использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

The Xbox Series X can:



- lay flat

- stand up straight

- rest in a dog bed

- be swaddled like a baby

- the possibilities are endlesshttps://t.co/IOEAXJHk8s pic.twitter.com/Cm7m3li8nT — GameSpot (@GameSpot) December 21, 2019

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил о том, что производительность Series X в четыре раза превосходит Xbox One X, а работает новая консоль гораздо тише. Вычислительная мощность Xbox Series X составляет 12 терафлопс, что в два раза больше, чем у предшественника. Спенсер пообещал, что ряд крупных игровых студий уже начали работу над играми для Xbox Series X.