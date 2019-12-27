Тони Старк во плоти: зачем биохакер вживил чипы себе в руки

29-летний инженер-программист из США Бен Воркман вживил в себе в ладони NFC- и RDIF-чипы, чтобы перенести функционал смартфона буквально в собственные руки, сообщает ABC News. Например, он одним прикосновением может скопировать контакт с чужого телефона на свой чип, чтобы потом добавить его себе.

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Кроме того, он может настраивать Wi-Fi-сеть, если имеет доступ к роутеру и его конфигурации.

Помимо прочего, в правую руку Воркмана вживлен ключ от его электрокара Tesla, а в левую — небольшой магнит.

По словам программиста, по большей части он использует его для демонстрации эффектных трюков, например, притяжения металлических скрепок в стиле персонажей из супергеройских фильмов. Имея такое количество чипов в ладонях, Воркман вполне может считать себя Тони Старком из команды Мстителей.

Техническое образование позволяет Бену Воркману самостоятельно писать код для своих имплантов. Например, с помощью специального ПО он управляет смарт-устройствами в своем доме, например, удаленно включает или выключает свет.

По его словам, процесс вживления чипа сопоставим с чипированием домашних животных и не проходит безболезненно.

«Конечно, это больно. Сначала чувствуешь жгучую боль, но потом она проходит», — рассказывает Воркман.

По его словам, для вживления нужны лишь шприцы с большими иголками и минимум медицинского оборудования.

Когда Воркман впервые задумал стать Железным человеком, он долго не мог найти врача, ветеринара или хотя бы тату-мастера, которые согласились бы провести процедуру. В результате ему помогал его двоюродный брат-флеботомист [медицинский работник, занимающийся кровопусканием]. После того, как чипы заживают, они не причиняют никакого дискомфорта.

Такие модификации тела называются биохакингом. Биохакеры стремятся расширить свои возможности или продлить жизнь с помощью современных технологий. Они проводят над собой эксперименты, принимают лекарственные препараты, зачастую не прошедшие сертификацию, а также вживляют себе под кожу чипы.

По словам Воркмана, цель его экспериментов над собой — повышение качества кибербезопасности с помощью имплантов. Программист отмечает, что самая важная информация о человеке хранится на его мобильном телефоне.

«Укради телефон и ты получаешь ключи к целому королевству. Пропажа телефона — это очень серьезно. А вот вживленные импланты очень тяжело украсть. Можно скопировать информацию на другой носитель, но для этого нужно быть очень близко к человеку — на расстоянии одного дюйма», — пояснил биохакер.

Впрочем, маловероятно, что современное общество готово на такие манипуляции ради сохранности персональных данных. Как отметил Воркман, на сканерах в аэропорту его импланты не отображаются, а вот на рентгене могут помешать обследованию. Кроме того, если ему понадобится МРТ, то магнит из руки придется временно удалить, так как он может исказить результаты.

Одним из самых известных биохакеров мира считался Аарон Трейвик, руководитель биотехнической компании Ascendance Biomedical. Будучи шоуменом, Трейвик всегда устраивал яркие презентации, демонстрируя разработки собственной компании. В феврале 2018 года он публично снял брюки, чтобы вколоть себе лекарство от герпеса. В мае того же года тело Трейвика нашли в камере сенсорной депривации — капсуле с водой, которую используют для медитаций. Как показало вскрытие, он утонул, находясь под действием кетамина.