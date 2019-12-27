«Как тебе такое, Илон Маск?» В США оценили русский Cybertruck

Несмотря на то, что Tesla Cybertruck от Илона Маска выйдет в массовое производство только в 2021 году, на улицах Москвы и Подмосковья уже разъезжает копия нашумевшего электропикапа.

Это проект YouTube-канала «Пушка Гараж», которые переделали автомобиль ВАЗ-2109 в копию Cybertruck, потратив на преображение 80 тысяч рублей.

close Кадр из видео/Пушка Гараж/YouTube

Несмотря на то, что видео не стало вирусным среди пользователей YouTube (на момент написания заметки у него 659 тыс. просмотров спустя шесть дней после публикации), «кибертраком по-русски» заинтересовались сразу несколько зарубежных СМИ. «Узрите эту забавную копию Cybertruck» — под таким заголовком портал Mashable осветил видео российского YouTube-канала.

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«В этом видео группа русских под названием «Пушка Гараж» создали свою версию Cybertruck из автомобиля «Лада»… Этот безумно забавный результат похож на пьяную смесь Top Gear c «Разрушителями легенд» и небольшой здоровой толикой «Чудаков», — говорится в материале.

«Кибертраком» также заинтересовался Gizmodo: «Если вы пока не можете позволить себе Tesla Cybertruck, то можете купить похожее средство передвижения. Все, что вам нужно — это 666 666 рублей и заниженные ожидания. Почему заниженные? Потому что фейковые колпаки, брендированные под Tesla, скорее всего скоро отвалятся, если верить видео, на котором эта машина кружится на парковке в Подмосковье».

Портал также отметил «единственную стоящую проблему», которая может возникнуть у владельца Cybertruck-2109 — это отсутствие боковых дверей. Если из машины нужно будет срочно эвакуироваться, единственный способ сделать это — воспользоваться багажником, что может быть не очень удобно.

«Другое название для чего-то подобного — смертельный капкан», — иронизирует Gizmodo.

«Команда очевидно наслаждается переделкой старого российского хэтчбэка в автомобиль нашей мрачной мечты. Или мрачного кошмара. Наблюдать за всем этим тоже довольно весело, так как эти парни очевидно серьезно относятся к модификациям машин, даже если они обходятся недорого», — отмечает обозреватель американского ресурса.

Портал Futurism заметил, что русские изобретатели очевидно «троллят» Илона Маска своей переделкой.

«Как тебе такое, Илон Маск?» — задается вопросом один из пользователей Twitter, разместив видео [с автомобилем]. Tesla еще даже не начала продавать Cybertruck, а в Москве уже собрали собственный», — отмечает Futurism.

Сам Маск пока никак не отреагировал на российскую версию своего автомобиля.

Tesla представила бронированный пикап Cybertruck в конце ноября текущего года. Многие пользователи после презентации назвали автомобиль «уродским», сравнивая его с полигональными моделями из устаревших компьютерных игр. Между тем, по данным самого Маска, предзаказ на «кибертрак», выпуск которого назначен на 2021 год, уже сделали 250 тысяч человек.