Шансов мало: почему у Facebook не получится своя ОС

Выход на самообеспечение

Facebook занялась разработкой собственной операционной системы, чтобы снизить свою зависимость от ОС Android, принадлежащей Google, сообщает портал The Information. Руководителем проекта является Марк Луковски, ветеран Microsoft, ставший соавтором операционной системы Windows NT.

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Пока точно неизвестно, как именно будет использоваться ОС от Facebook, но сообщается, что устройства компании, в частности гарнитуры Oculus и смарт-ТВ Portal, на текущий момент работают на базе модифицированной версии Android. Менеджер AR- и VR-подразделения Facebook Фикус Киркпатрик не исключил того, что в будущем устройства компании станут независимыми от программного обеспечения Google, что подтверждает информацию о том, что Цукерберг ведет работу в этом направлении.

Кроме того, если верить информации в зарубежных СМИ, Facebook также создает очки дополненной реальности и нейроинтерфейс, с помощью которого пользователи смогут управлять гаджетом буквально силой мысли.

Этим устройствам тоже потребуется ПО, и на этот раз в Facebook намереваются обойтись собственными силами.

«Мы хотим быть уверены, что в будущем для нас найдется место. Поэтому мы не можем доверять конкурентам в этом деле. Так что мы сделаем это сами», — заявил глава отдела Facebook по аппаратному обеспечению Facebook Эндрю Босворт.

По данным The Information, Facebook планирует пойти по пути Apple, выпуская как устройства, так и софт. При этом операционная система будет создана с нуля. Ожидается, что собственное программное обеспечение поможет избежать компании возможных конфликтов с Google, что потенциально может привести к задержке или даже отмене запланированного проекта.

Проблемы на старте

Все это звучит очень радужно для Facebook, однако реальность такова, что компания может столкнуться с массой проблем на пути создания операционной системы.

Прежде всего, если вспомнить, то корпорация Цукерберга уже предпринимала попытки выйти на рынок мобильных ОС.

В 2013 году появилась платформа Facebook Home, созданная на базе Android. После ее установки пользователь получал обновленный внешний вид привычной ему операционной системы, фактически превращая главный экран своего смартфона в новостную ленту Facebook.

Facebook Home некоторое время работала на нескольких смартфонах HTC и Samsung, а после была предана забвению, так как трансформация своего гаджета в мини-версию социальной сети не понравилась практически никому.

Кроме того, не стоит забывать, что нынешний рынок мобильных ОС практически полностью поделен между двумя производителями — Google и Apple.

На современном рынке смартфонов и планшетов царит дуополия — на 99% всех гаджетов в мире установлена либо Android, либо iOS. Попытаться занять даже самую маленькую нишу будет крайне сложно даже для Facebook.

С гигантами пыталась в свое время посоперничать Microsoft, но даже ей не удалось составить достойную конкуренцию — Windows Phone, созданная в 2010 году, не смогла продержаться на рынке даже десять лет. В января текущего года Microsoft объявила об окончании технической поддержки и о закрытии проекта. По словам одного из экс-сотрудников подразделения Windows Phone Брэндона Уотсона, причина провала этой операционной системы заключалась в том, что мобильные операторы и производители смартфонов не смогли или не захотели ее поддержать.

«Windows Phone умерла, потому что было практически невозможно победить Google и Apple без поддержки провайдеров и вендоров. Для нас выпускали устройства второго сорта, а операторы практически игнорировали нас. Компания [Microsoft] не могла и дальше бросать деньги на ветер, так как это был сизифов труд», — заявил Уотсон в своем твиттере.

Наконец, не стоит забывать о сильно пошатнувшейся репутации Facebook после скандала с Cambridge Analytica, когда личные данные 87 млн пользователей социальной сети показались в руках третьих лиц без их ведома. Рейтинг благонадежности корпорации упал настолько, что многие пользователи просто не захотят покупать устройство, на котором установлено программное обеспечение от компании, печально известной своими утечками.