Военная тайна: почему Пентагон запретил ДНК-тесты

Министерство обороны США предостерегает военнослужащих от использования домашних ДНК-тестов, сообщает New York Times.

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В Соединенных штатах широко распространена услуга ДНК-тестов «на дому» — покупателю привозят домой пробирку, которую он заполняет слюной, а затем отправляет в лабораторию. После этого специалисты расшифровывают результаты и делятся ими с потребителем. Некоторые люди хотят узнать генетические предрасположенности к различным болезням, а другие — происхождение своих предков.

Одними из самых популярных компаний, которые проводят подобные тесты, являются 23andMe и Ancestry. Известно, что ДНК-анализы «в коробочке» все чаще покупают родным и близким в качестве подарка.

Однако, Пентагон всерьез озабочен рисками для безопасности военнослужащих, которые могут принять участие в подобных исследованиях, выполняемых частными компаниями.

Как следует из внутреннего письма, отправленного руководством ведомства, солдатам армии США крайне не рекомендуется предоставлять свою генетическую информацию третьим лицам.

Сообщается, что ДНК-тесты «могут выдать личные генетические данные, а также потенциально создать угрозу безопасности» армии США. В чем могут быть выражены эти угрозы в письме не уточняется.

Кроме того, отдельным пунктом отмечается, что игнорирование этого предписания может привести к ухудшению карьерных перспектив нарушителя. Однако, речь идет не о наказании за непослушание.

Как пояснил профессор Гарвардской медицинской школы Фредерик Бибер, в США действует закон, запрещающий дискриминировать сотрудников по особенностям их генома. Тем не менее, он не применим к тем, кто находится на военной службе.

Так, например, если командование узнает, что конкретный военный является носителем гена серповидно-клеточной анемии, то это может помешать его карьере по некоторым авиационным специальностям.

Представитель 23andMe подтвердил NYT, что компания предпринимает серьезные меры, чтобы защитить приватность клиентов.

«Все наши исследования проходят на территории США, и мы не предоставляем данные третьим лицам без отдельного согласия пользователя», — заявили в пресс-службе компании.

В Ancestry заявили о том, что не предоставляют отдельных скидок для военных, чтобы мотивировать их пройти исследование. «Ancestry не передает ДНК-данные страховщикам, работодателям или маркетологам», — заявила представительница бренда.

В Пентагоне отметили, что не пытаются вовсе запретить генетические анализы среди военнослужащих, но рекомендуют им заказывать исследования «у лицензированных профессионалов, а не коммерческих фирм».

В июне прошлого года на популярный генеалогический сайт MyHeritage, куда пользователи загружали данные своих ДНК-тестов, чтобы найти родственников, была совершена хакерская атака.

В результате пострадали свыше 92 млн человек. Как заявили в службе безопасности сервиса, нет оснований полагать, что хакеры получили доступ к результатам полученных генетических исследований, однако очевидно, что такие атаки будут повторяться, ведь информация о ДНК имеет ценность для многих — исследователи хотят проводить эксперименты, страховые компании с ее помощью рассчитывают стоимость пакета услуг, а полиция ловит преступников. Таким образом, сайты, которые хранят результаты расшифровки ДНК-тестов, являются кладезью секретной, но крайне полезной информации, а значит лакомой мишенью для злоумышленников.