США, Китай или Корея: какой смартфон стал самым популярным в 2019 году

Несмотря на то, что Apple каждый год прикладывает массу усилий, чтобы выпустить флагман не хуже, а то и лучше, чем у конкурентов на рынке, покупатели все равно отдают предпочтение более бюджетным устройствам.

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Аналитики из Counterpoint Research составили рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года.

Как оказалось, самым популярным мобильным гаджетом в этом году стал iPhone XR, релиз которого состоялся годом ранее.

Более того, iPhone XR оставался лидером в каждом квартале с момента выхода, за исключением третьего квартала 2018 года, захватившего сентябрь — месяц, в котором состоялась презентация устройства.

На долю iPhone XR пришлось 3% от всего рынка. Более того, это самый успешный гаджет Apple во всех регионах рынка. Чтобы поддержать высокий спрос на iPhone XR, компании пришлось адаптировать его стоимость для Китая и некоторых других рынков, но такая стратегия полностью окупилась в долгосрочном периоде — смартфон занял лидирующую позицию и пока не собирается ее уступать. А вот iPhone 11, выпущенный в 2019 году, популярности пока не снискал — в топ-10 он оказался лишь на пятой строчке (1,6% от общей доли рынка). Более дорогой iPhone 11 Pro и тем более iPhone 11 Pro Max не смогли попасть в первую десятку самых покупаемых гаджетов.

Второе и третье место в списке заняли Samsung Galaxy A10 (2,6% рынка) и Samsung Galaxy A50 (1,9%) соответственно.

Еще один Samsung расположился на седьмой строчке — это Galaxy A20 (1,4%). Все эти гаджеты относятся к серии А, которая отличается хорошими спецификациями в среднем сегменте рынка, а также доступной ценой. Эти два фактора вкупе с узнаваемым брендом стали крайне привлекательными для покупателей, которые в этом году сделали свой выбор в пользу южнокорейского вендора.

Остальные места рейтинга оказались в руках у китайских производителей. Четвертую, шестую и восьмую строчки занял бренд Oppo и его устройства A9, A5s и A5. На девятом месте расположился Xiaomi Redmi A7, а на десятом — Huawei P30, единственный флагман в этом списке.

В конце октября аналитическая компания Canalys представила отчет по продажам мобильных устройств, отметив, что мировой рынок смартфонов впервые за два года продемонстрировал рост — на 1%.

На первом месте по количеству проданных смартфонов оказался южнокорейский вендор Samsung, который в третьем квартале 2019 года реализовал 78,9 млн устройств, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом доля Samsung составила 22,4% от общего рынка мобильных гаджетов.

Huawei, оказавшейся на втором месте, удалось увеличить продажи до 66,8 млн гаджетов, что на 29% больше, чем в прошлом году. Доля китайского производителя на рынке составила 19%. Apple — единственная компания из тройки лидеров, которая показала падение продаж. Они сократились на 7% и составили 43,5 млн устройств. Доля «яблока» на мировом рынке составила 12,3%.